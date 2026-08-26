Kızılay Gazze'ye Yardımları Sürdürüyor - Son Dakika
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Kızılay Gazze'ye Yardımları Sürdürüyor

Kızılay Gazze\'ye Yardımları Sürdürüyor
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Kızılay, Gazze'deki insani krizi azaltmak için yardımları takip ediyor ve ihtiyaçları belirliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yönelik insani yardımların önemli bir geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay,Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gazze'de aşevi hizmeti ve temiz su dağıtımının yanı sıra sağlık hizmetlerine destek veren Kızılay, bölgeye yönelik insani yardım malzemelerinin önemli bir bölümünü İyilik Gemileri'yle Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden sevk ediyor. Yardım malzemeleri El-Ariş'teki depolara indirildikten sonra tırlara yüklenerek sınır kapılarına doğru yola çıkıyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini takip etmek ve bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek üzere önce Mısır'ın El Ariş Limanı'nı ve Kızılay depolarını ziyaret etti. Ardından Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi ve beraberindeki heyetle Refah Sınır Kapısı'na hareket eden Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

"Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verilmişti, fakat yaklaşık 100 tır civarında giriş yapılabiliyor"

Türk Kızılay olarak yardımların girişini takip etmek ve yereldeki ihtiyaçlara yönelik projelerin görüşülmesi üzere burada olduklarını belirten Yılmaz, "Bildiğiniz gibi insani yardıma erişimi sağlamak uluslararası insancıl hukuk gereği bir yükümlülük. Ancak ne yazık ki Gazze'de açlık bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya devam ediyor. Gıda ve temiz suya erişim çok zor, hijyen şartları oldukça kötü. Ateşkes sonrasında Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verilmişti, fakat yaklaşık 100 tır civarında giriş yapılabiliyor. İyilik Gemilerimizle bölgeye sevkini sağladığımız 160 tır yardım malzememiz hala içeri girmeyi bekliyor.

"Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım"

Aynı zamanda Fatma Meriç Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Biz bu nedenle Gazze içindeki delegasyonumuz ve ekiplerimiz aracılığıyla yardımlarımızı yerelden temin yoluyla sürdürüyoruz. Aşevimiz günlük 30 bin kişilik yemek, ekiplerimiz 100 ton temiz su dağıtıyor. Psikososyal destek sağlıyor, uzuv kaybı yaşayanlar için protez projesi yürütüyoruz. Dünya genelinde Gazze'ye en çok yardım yapan ülkeyiz ama yardımlar ihtiyacın altında. Bu yüzden Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım."

Kahire'de tedavi gören Gazzeli hastaları ziyaret etti

Genel Başkan Yılmaz, Mısır temasları kapsamında önceki gün Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi ile El Nas Hastanesi'nde tedavi gören Gazzeli hastaları da ziyaret etti. Yılmaz burada yaptığı açıklamada, Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için yaklaşık 3,2 milyon lira bütçeli yeni bir hasta destek programı başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kızılay, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay Gazze'ye Yardımları Sürdürüyor - Son Dakika

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