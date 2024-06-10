Kızılay İşhanı Yıkım Kararı Aldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı 1982 yılında tamamlanan ve Kızılay Kurumu'na ait olan Kızılay İşhanı, kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilerek, yıkım kararı verildi. Bu kararın ardından iş hanında kiracı olarak bulunan esnaflara işyerlerinin boşaltılması için ihtar gönderildi.

Kızılay İş Hanı'nda bulunan yaklaşık 25 esnaf verilen tahliye süresinin çok az olduğunu ve kendilerinin dükkan bulmalarının şu anda mümkün görünmediğini sürenin uzatılması gerektiğini düşünürken, Türkiye Kızılay Derneği Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği tahliye evrakında ise işyerlerinin 24 Temmuz 2024 tarihine kadar boşaltılması ve binanın yıkılacağı bildirildi.

Esnaflardan 5 yıldır bu binada çay ocağı işletmeciliği yapan İbrahim Ayyüz, "8 ay önce Kızılay'dan yetkililer geldi bu binadan numune aldı. Binanın çürük olduğu tespit edildi diye bize bir yazı geldi. Bu binanın çürük olduğunu hiç zannetmiyorum. Kendi oturduğum evde ufak depremler hissediliyor, fakat bu binada hissedilmiyor. Kimlerin işine yarayacaksa çürük raporu alındı. Bayram önü bize tahliye kararı geldi. Şu an herhangi uygun bir yer yok. Çok mağdur durumdayız. 20 esnaf var. Hepsi de mağdur durumda. Yetkililerin bize yer ayarlamasını veya bu sürenin uzatılmasını istiyoruz" dedi.

1991 yılından bu yana iş hanında tuvaletlere bakan Hakkı Er, "Bu bina yıkılırsa ne yapacağım. 30 yıldır buradayım. Beni mağdur bırakacaklar" diye konuştu.

"Sürenin uzatılmasını istiyoruz"

42 yıldır bu binada arzuhalcilik mesleğini icra ettiğini belirten Fikret Kırbıyık, "Biz bu binanın yıkılmasını istemiyoruz. Burada bir şube kurulu vardı. Bu şube kurulu lağıv edildi. biz burada tekrardan şube kurulmasını istiyoruz. Üniversiteye bağlı bir kurumun binayı tekrar incelemesini istiyoruz. Bu binada kiralar biraz düşük olduğu için yıkmak istiyorlar. Asıl sebep buydu. Büyüklerimizin yardımlarını bekliyoruz. Bize 1 aylık bir süre verildi. Biz bu sürede nereye gideceğiz. Nereden bulacağız. İşyeri yok. Bize verilen bu zaman kısa bir zamandır. Bunun uzatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay İş Hanı'nda 40 yıldır muhasebecilik yaptığını belirten Mehmet Balaban, "Her türlü yatırımımızı binaya yaptık. Gerekli olan demirbaşları iyileştirdik. Yakın zamanda bize binanın riskli olduğunu, binayı boşaltın dediler. Siz de takdir edersiniz ki dükkan sıkıntısı var, zaman sıkıntısı var. Bu zaman zarfında dükkan bulmak çok zor. Büyüklerimizin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Yetkililerden anlayış bekliyoruz" dedi.

Diğer yandan Türkiye Kızılay Derneği Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün binada bulunan kiracılara gönderdiği tebligatta, "Söz konusu binada 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 8 Şubat 2024 kontrol tarihli 285729 yapı kayıt numaralı raporu ile riskli yapı olduğu tespiti yapılmış ve bu tespit kesinleşmiştir.

6306 sayılı kanun çerçevesinde riskli olduğu tespit edilen binanın kurumumuz tarafından yıkılması için Gediz Belediye Başkanlığı'nın 24.04.2024 tarih ve 567 sayılı yazısı ile 90 günlük süre verilmiş ve bu süre başlamıştır. Bu nedenle yapı en kısa sürede yıkılacaktır" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA