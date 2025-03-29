Kızılay Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor - Son Dakika
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Kızılay Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor

Kızılay Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor

Kızılay Ağrı, Ramazan'da ailelere ve çocuklara sosyal yardımlar sunarak dayanışmayı güçlendiriyor.

29.03.2025 10:23
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Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, gönüllülerle birlikte birçok sosyal yardım çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ramazan'ın bereketini paylaşmaya devam ettiklerini söyleyen Tatlı, "M. Emin Aybay Kur'an Kursu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik. Ramazan ayında yoğun saha çalışmalarımız devam ederken, minikleri mutlu etmeyi de ihmal etmiyoruz. Öğrencilerimiz için hazırladığımız hediye paketlerini tek tek teslim ettik. Ardından, palyaço eşliğinde çocuklarla birlikte eğlenceli anlar yaşadık" dedi.

Gönüllüler kapı kapı dolaşıyor

Ramazan ayında, Patnos ilçesinde Kızılay gönüllülerinin ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya devam ettiğini belirten Tatlı, "Gönüllülerimiz, hayırseverlerimizin emanetlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için sahada özveriyle çalışıyor. Paylaştıkça bereketlenen iftar sofralarını her hanede kurmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İMKB Gazi İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin de bu süreçte önemli bir destek sağladığını dile getiren Tatlı, "Ramazan'ın dayanışma ruhuna katkıda bulunan İMKB Gazi İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz. Onların desteğiyle 3 bin 200 kişilik yemek, sefertası ile iftar öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılacak" diye konuştu.

Çocuklara bayram sevinci

Kızılay Ağrı Şubesi'nin Ramazan ayındaki bir diğer önemli çalışmasının çocuklara bayramlık kıyafet desteği olduğunu ifade eden Tatlı, "Çocuklarımızın bayramı neşe içinde karşılamaları için bayramlık kıyafet desteği sağlıyoruz. Miniklerimiz, kendi beğendikleri ürünleri seçerek bayram alışverişi yapıyor. Sizlerin destekleriyle 220 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye edeceğiz" dedi.

Ramazan ayı boyunca dayanışma ruhunun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Tatlı, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor - Son Dakika

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