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Kızılca Göleti'nde ekolojik felaket: Göletteki neredeyse tüm balıklar can verdi

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Kızılca Göleti'nde meydana gelen ekolojik felakette neredeyse göletteki tüm balıklar can verdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılca köyü yakınındaki bir gölette çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Balık ölümlerinin sebebi henüz bilinmezken, köy halkı balık ölümlerinin ardındaki nedenin göletteki son dönemde gerçekleşen kuraklığa bağlı su çekilmesi olduğunu düşünüyor. Kızılca köyü muhtarı, gölete su takviye edilmesi için dilekçe verdi. Yaşanan ekolojik felaket sonrası neredeyse göletteki tüm balıklar öldü. Felaketin ardından göletin tek sahibi ise kurbağalar oldu.

Köy halkı, göletteki balık ölümlerinin bir an önce sona ermesini ve gerekli önlemlerin alınmasını umut ettiklerini dile getirdi. Av malzemeleri satan Muhsin Aynacıoğlu, müşterilerin şikayeti üzerine gölete bakmaya geldiğini belirterek, "Bayağı ölüm var, balıklar kıyıya vurmuş. Gördüğüm kadarıyla su çekilmiş. Tahminimce suda oksijen eksikliği var. Etrafında fabrika yok buraya atık dökecek. Kuraklık diye tahmin ediyorum işin açıkçası. Buraya geldiğimde en az 15-20 araba olurdu. Gördüğüm kadarıyla kimse yok. Balık hep kıyaya vurmuş. İlk defa burada böyle bir şey görüyorum ama suyun bu kadar çekildiğini de ilk defa görüyorum" diye konuştu.

Öte yandan gölet etrafındaki çöpler ve içki şişeleri dikkat çekti.