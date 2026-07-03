Türkiye\'nin ilk sıfır atık şehri Kızılcahamam\'ın depozito iade sistemine yoğun ilgi

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanan depozito iade sistemi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun ilgi gördü.

Kızılcahamamlılar, depozito iade sistemine yoğun ilgi gösterdi. Cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını iade makinelerine teslim eden vatandaşlar hem her ambalaj için 1 lira depozito iadesi alıyor hem de geri dönüşüm sistemine katkı sunuyor. Kısa sürede yoğun kullanım oranına ulaşan makineler, Kızılcahamam'da çevre bilincini bir kez daha gözler önüne serdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede sıfır atık vizyonunu güçlendiren her uygulamanın vatandaşlar tarafından sahiplenilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, çevreye duyarlı projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Acar, Türkiye'nin ilk sıfır atık şehri olan Kızılcahamam'ın çevre alanındaki öncü kimliğini yeni projelerle daha da ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Hem ekonomiye katkı sağlıyor, hem çevre bilincini geliştiriyor

Doğal yaşamın korunmasını esas alan belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken Kızılcahamam'da depozito iade makinelerine gösterilen ilgi, geri dönüşüm kültürünün toplumda karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Kızılcahamam, 2019 yılında sıfır atık uygulaması için pilot ilçe seçilmişti. - ANKARA