Tavşanlı'nın Kızılçukur köyünde korkutan yangın
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyündeki yangında ilk belirlemelere göre, bir çok ev, samanlık ve ahırın alevlere teslim olduğu bildirildi.
Tavşanlı ilçesine 42 kilometre mesafede bulunan Kızılçukur köyündeki çöplükte yangın çıktı. Yangın kısa sürede ev, samanlık ve ahırlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine köye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangınları söndürme çalışmasına başladığı öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Kızılçukur Köyü'nde Korkutan Yangın - Son Dakika
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