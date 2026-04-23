Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 20 yaşındaki Muhammed Angay hayatını kaybederken, R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı.

Kızıltepe ilçesinde Mezopotamya Mahallesi'nde düğünden dönen bir grup ile kamyonetle yoldan geçen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silah kullanması sonucu 20 yaşındaki Muhammed Angay ile R.A. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammed Angay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.