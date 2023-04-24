Yerlerde sürüklendiler, kimse müdahale etmedi! Kızların arasındaki şiddet dolu kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
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Yerlerde sürüklendiler, kimse müdahale etmedi! Kızların arasındaki şiddet dolu kavga kameraya yansıdı

24.04.2023 11:33

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, birbirine giren genç kızlar tekme tokat kavga ettiği fark edildi. Kavgada yerlerde sürüklenen kızları çevrede bulunanlar ayırmakta güçlük çekti.

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda karşı karşıya gelen genç kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

ESNAF ZOR AYIRDI

Bir süre devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kızlar güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Ayhan Taş: Nasıl olurda kızlar bu hale gelir. Bunların aileleri bu iğrenç görüntüleri görmüyormu.İnancınız olsun bu görüntülü internetli telefonlar toplumu bitirdi. Savaşmadan bizi teslim alacaklar.Çünkü ruhsuz bir nesil geliyor. Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
  • suna genç: ülke kız nufusu artınca erkek için bu yaşta kapışmalar daha çok olacak Cevap Yaz 25 7 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: vurduğu darbeler normal değil sondaki surata atılan tekme çok riskli şikayetçi olur umarım Cevap Yaz 61 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yerel Yerlerde sürüklendiler, kimse müdahale etmedi! Kızların arasındaki şiddet dolu kavga kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerlerde sürüklendiler, kimse müdahale etmedi! Kızların arasındaki şiddet dolu kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
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