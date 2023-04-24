Yerlerde sürüklendiler, kimse müdahale etmedi! Kızların arasındaki şiddet dolu kavga kameraya yansıdı

Ayhan Taş:

Nasıl olurda kızlar bu hale gelir. Bunların aileleri bu iğrenç görüntüleri görmüyormu.İnancınız olsun bu görüntülü internetli telefonlar toplumu bitirdi. Savaşmadan bizi teslim alacaklar.Çünkü ruhsuz bir nesil geliyor.