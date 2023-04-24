Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda karşı karşıya gelen genç kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Bir süre devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kızlar güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Yerlerde sürüklendiler, kimse müdahale etmedi! Kızların arasındaki şiddet dolu kavga kameraya yansıdı - Son Dakika