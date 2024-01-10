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KKDGC Başkanı: Gazetecilik Mesleğinin Çok Önemli İşlevleri Var - Son Dakika
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KKDGC Başkanı: Gazetecilik Mesleğinin Çok Önemli İşlevleri Var

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, gazetecilik mesleğinin haber verme, denetim, eleştiri, eğitim, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri olduğunu belirtti. Harmankaya, gazetecilerin her şartta görevlerini yerine getirirken halkı bilinçlendirmek için verdikleri mücadelenin takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

KKDGC Başkanı: Gazetecilik Mesleğinin Çok Önemli İşlevleri Var
10.01.2024 - 19:25,  Güncelleme: 19:28
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Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, Gazetecilik mesleğinin haber verme, denetim, eleştiri, eğitim, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri olduğunu belirtti.

Başkan Harmankaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. İlkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasındaki yerine dikkati çeken Harmankaya, önemli bir misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerin mesai saati gözetmeden, halkı bilinçlendirmek için verdikleri mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının, kamuoyunu bilgilendirmek adına saat mefhumu gözetmeden fedakarca çalıştığını ifade eden Harmankaya, "Gazetecilik mesleğinin haber verme, denetim, eleştiri, eğitim, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri vardır. Gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor nadide mesleklerden birisidir. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün meslektaşlarıma huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, görevlerini fedakarca yerine getirirken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımıza da Allah'tan rahmet dilerim" dedi. - KARS

Kaynak: İHA
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