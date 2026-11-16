KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu programı kapsamında Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Tatar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı; belediyede projeleri inceleyip Başkan Vekili Aşkın Baş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu programı kapsamında Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret, temas ve programa katılmak üzere Ordu'ya gelen KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk ziyaretini Ordu Valiliğine gerçekleştirdi. Valilik girişinde Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Tatar, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Muammer Erol, Tatar'ı Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Ordu'da bulunduğu süre içerisinde gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür etti.

Tatar, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Tatar, belediyenin fuaye alanında sergilenen projeleri inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devam eden ziyarette Başkan Vekili Aşkın Baş, Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve yürüttüğü çalışmalar hakkında Tatar'a bilgi verdi. Baş ve belediye bürokratları, nazik ziyareti dolayısıyla Tatar'a teşekkür etti.

Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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