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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta konferansa katılmak üzere Erzurum'a geldi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta konferansa katılmak üzere Erzurum'a geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta düzenlenen konferansa katılmak üzere Erzurum'a hava yoluyla geldi. Erzurum hava limanında resmi törenle karşılanan Tatar, beraberindeki heyetle birlikte kara yoluyla Kars'a hareket etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars\'ta konferansa katılmak üzere Erzurum\'a geldi
27.12.2023 - 13:01,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta düzenlenen konferansa katılmak üzere bugün hava yolu ile Erzurum'a geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Erzurum hava limanında resmi törenle karşılandı. Karşılama törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet VIP salonunda bir süre dinlendikten sonra kara yolu ile Kars'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kars'ta "KKTC'nin Türk Dünyası içerisindeki stratejik önemi" konulu konferansa katılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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