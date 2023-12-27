KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars\'ta konferansa katılmak üzere Erzurum\'a geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta düzenlenen konferansa katılmak üzere bugün hava yolu ile Erzurum'a geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Erzurum hava limanında resmi törenle karşılandı. Karşılama törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet VIP salonunda bir süre dinlendikten sonra kara yolu ile Kars'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kars'ta "KKTC'nin Türk Dünyası içerisindeki stratejik önemi" konulu konferansa katılacak. - ERZURUM