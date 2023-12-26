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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Denizlili oldu - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Denizlili oldu

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Hemşehrilik' beratı verme kararı aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, verilen kararın ardından 'Biz kardeşiz, biriz, beraberiz' dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ise bu beratı büyük bir onur olarak kabul ettiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Denizlili oldu
26.12.2023 - 22:40,  Güncelleme: 23:03
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Denizlili oldu

Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Hemşehrilik' beratı verildi

Başkan Zolan: "Biz kardeşiz, biriz, beraberiz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile aldıkları kararla, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Fahri Hemşehrilik" beratı veren Başkan Osman Zolan, "Biz kardeşiz, biriz, beraberiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'ne hitap etti. Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri katıldı.

Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada KKTC'nin kısa süre önce 40'ıncı yaşını doldurduğunu anlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın da 50'nci yıla yaklaştığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. yıl dönümü olduğuna vurgu yapan Başkan Zolan, "Biz kardeşiz, biriz, beraberiz. Daha nice 50 yıllar, daha nice yüzyıllar inşallah Türk devleti olarak yolumuza güçlenerek devam edelim. Bizler her zaman gönlümüzde, yüreğimizde sizlerin yanındayız" dedi.

Denizli ile KKTC'nin ayrı bir gönül bağı olduğuna işaret eden Başkan Zolan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapılan ilk çıkarmada şehit olan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'nun Denizli'nin Tavas ilçesinden olduğunu belirterek, "Karaoğlanoğlu şehidimizin memleketine tekrar hoş geldiniz. Bu çerçevede sizlerin Denizli'mizin fahri hemşehrisi olmaya yönelik kararımızı Meclisimizden oy birliğiyle aldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar: "Anavatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte daha güçlü"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise güzel karşılama için herkese teşekkür etti. Kıbrıs Türk halkının kendisini, her daim büyük milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak gördüğünü ve görmeye de devam edeceğini belirterek, "Çünkü önemli olan tarihtir, alın yazısıdır, gönül birliğidir ve aramızdaki güçlü tarihi, kutsal ve kadim bağlardır" dedi.

"Anavatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte daha güçlü" diyerek kimsenin Kıbrıs meselesini veya davasını hafife alamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Ne içimizdekiler ne de dışarıdakiler. Çünkü mesele o kadar milli. 1571'de 80 bin şehit vererek aldığımız Kıbrıs adası esas itibariyle bir Osmanlı adası. Oynanan oyunlarla yavaş yavaş işi başka yerlere çekme gayretleri ile biz de herhalde bunlara seyirci kalamazdık, kalmamalıyız, kalmayacağız. Dolayısı ile bu meseleyi milli bir mesele olarak görüp sonuna kadar bağımsız bir Türk devleti için, KKTC'nin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti anavatanın desteği ile bu mücadeleyi sürdürmenin bizler için milli bir mesele olduğunu Denizli'den bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar artık bir Denizlili

Denizli ile Kıbrıs arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesinin en büyük temennisi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Fahri Hemşehrilik beratının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bunu da büyük bir onurla kabul ettiğimi ifade etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan, Cumhurbaşkanı Tatar'ın da artık bir Denizlili olduğunu belirterek Fahri Hemşehrilik beratı takdim etti.

Kaynak: İHA
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