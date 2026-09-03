KKTC'de batan gemide kaybolan Mahmut Demir'in çantasından çocuklarına aldığı oyuncaklar çıktı - Son Dakika
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KKTC'de batan gemide kaybolan Mahmut Demir'in çantasından çocuklarına aldığı oyuncaklar çıktı

KKTC\'de batan gemide kaybolan Mahmut Demir\'in çantasından çocuklarına aldığı oyuncaklar çıktı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide kaybolan 28 yaşındaki Mahmut Demir'in enkazdan çıkarılan çantasında, Hatay'daki 2 evladına getirdiği hediyeler bulundu. Çantayı teslim alan Abdullah Demir, oyuncakların ortaya çıkmasıyla herkesin duygulandığını, diğer eşyaların ise hâlâ arandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan Mahmut Demir'in denizden çıkarılan çantasındaki oyuncaklar yürekleri burktu. Demir'in 2 evladı olduğu ve oyuncakları Hatay'daki evlatlarına getirdiği anlaşıldı.

Batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor. Mahmut Demir'in batan geminin enkazından çıkarılan çantası yakını olan ve birlikte yolculuk yapmak için gemiye bindikleri Abdullah Demir'e teslim edildi. Çantayı teslim alan Demir'in çantayı açmasıyla birlikte kayıp olan Mahmut Demir'in 2 evladına getirmek için aldığı hediye oyuncaklar ortaya çıktı. Çantadan çıkan oyuncaklar yürekleri burktu.

Çantadan oyuncakların çıktığını anlatan Abdullah Demir, "Mahmut Demir'in eşyaları ve çocuklarına aldığı oyuncaklar var. Yani daha valizleri var ama onları bulamadılar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC'de batan gemide kaybolan Mahmut Demir'in çantasından çocuklarına aldığı oyuncaklar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de batan gemide kaybolan Mahmut Demir'in çantasından çocuklarına aldığı oyuncaklar çıktı - Son Dakika
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