KKTC'ye Geçişlerde Düşüş, KKTC Vatandaşlarında Artış - Son Dakika
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KKTC'ye Geçişlerde Düşüş, KKTC Vatandaşlarında Artış

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2026'nın ilk yarısında, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçişler düştü; KKTC vatandaşlarının girişi artırdı.

2026 yılının ilk 6 ayında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC'ye kara kapıları üzerinden yapılan geçişlerde düşüş yaşanırken, KKTC vatandaşlarının giriş sayısında artış kaydedildi. Veriler, sınır kapılarındaki yoğunluğun önemli bölümünü KKTC vatandaşlarının oluşturduğunu ortaya koydu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC'ye 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde kara kapıları üzerinden yapılan geçişlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. KKTC Turizm Bakanlığı'nın, Polis Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği istatistiklere göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen Kıbrıslı Rumlar ile diğer ülke uyrukluların toplam giriş sayısı, 2025 yılının ilk altı ayında 2 milyon 121 bin 216 olarak kaydedilirken, bu rakam 2026'nın aynı döneminde 1 milyon 827 bin 715'e geriledi. Böylece söz konusu girişlerde yıllık bazda yüzde 13,84 oranında azalma gerçekleşti.

Aynı kategoride 2024 yılının ilk yarısındaki giriş sayısı ise 2 milyon 371 bin 668 olmuştu.

KKTC vatandaşlarının girişlerinde artış

Ocak-Haziran dönemleri dikkate alındığında, Kıbrıslı Rumların KKTC'ye girişleri 2024 yılında 1 milyon 434 bin 879; 2025 yılında 1 milyon 227 bin 168 ve 2026 yılında ise 1 milyon 24 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Kıbrıslı Rumların KKTC'ye girişleri 2026 yılında 2024'e göre yüzde 28,6; 2025'e göre ise yüzde 16,5 oranında azaldı. Veriler, sınır kapılarındaki yoğunluğun önemli bölümünü KKTC vatandaşlarının oluşturduğunu gösterdi. KKTC vatandaşlarının Ocak-Haziran dönemindeki giriş sayısı 2026 yılında 1 milyon 611 bin 338'e yükselirken, aynı rakam 2025 yılında yaklaşık 1 milyon 603 bin olarak kaydedilmişti.

KKTC vatandaşlarının da dahil edilmesiyle birlikte 2026 yılının ilk altı ayında kara kapılarından gerçekleşen toplam giriş sayısı 3 milyon 439 bin 53 oldu. Ancak bu rakam, 2025'in aynı dönemindeki 3 milyon 724 bin 827 toplam girişe göre yüzde 7,66 oranında, yani 285 bin 334 giriş daha düşük gerçekleşti.

Verilere göre, yılın ilk altı ayında kara kapılarından KKTC'ye günlük ortalama 19 bin kişi giriş yaptı. Bu sayı 2025'in aynı döneminde 20 bin 577 olarak hesaplanmıştı. Günlük ortalama girişlerin 8 bin 902'sini KKTC vatandaşları, 5 bin 661'ini Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan Kıbrıslı Rumlar, 4 bin 437'sini ise diğer ülke vatandaşları oluşturdu.

Yeni sınır kapıları tartışması sürüyor

Özellikle hafta sonlarında yüksek hava sıcaklıklarının da etkisiyle sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşmaya devam ediyor. Lefkoşa ve Gazimağusa bölgesindeki geçiş noktalarında yaşanan yoğunluk, yeni sınır kapılarının açılması yönündeki talepleri yeniden gündeme taşıyor. Buna rağmen, iki taraf arasında yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik girişimlerde somut bir ilerleme sağlanamadığı, mevcut kapılarda yaşanan yoğunluğun ise çözüm bekleyen önemli konular arasında yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC'ye Geçişlerde Düşüş, KKTC Vatandaşlarında Artış - Son Dakika

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