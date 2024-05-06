KMÜ Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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KMÜ Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri Coşkuyla Başladı

KMÜ Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri' büyük bir coşkuyla başladı. Rektör Yardımcıları, üniversite personeli ve öğrencilerin katıldığı şenlikte halk oyunları gösterisi ve öğrenci sergisi yer aldı. İki gün boyunca sürecek olan etkinliklerde öğrenciler pek çok farklı etkinlikle eğlenceye doyacak.

06.05.2024 16:37
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından düzenlenen 'Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri' büyük bir coşkuyla başladı.

KMÜ Amfi tiyatroda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın, Prof. Dr. Serkan Ada ve Prof. Dr. Mahmut Baykan, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Halk oyunları gösterisi ile devam eden şenliğe öğrenciler danslarıyla eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan programda Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Baykan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın ve Prof. Dr. Serkan Ada, öğrenci topluluklarının stantlarını gezerek topluluk üyelerinden bilgi aldı.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Hoş Geldin Bahar' temalı serginin açılışı da yine bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Öğrencilerin temel sanat tasarım ilkeleri, ebru, halı, tezhip, dokuma, minyatür ve kumaş boyama teknikleri ile hazırladıkları 66 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İki gün boyunca sürecek olan 'Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri' kapsamında öğrenciler topluluk tanıtımları, şişme oyunlar, konser, model uçak gösterimi, uçurtma şenliği ve yazlık sinema gösterimi gibi pek çok etkinlik ile eğlenceye doyacak. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KMÜ Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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