 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KO-MEK, 2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim verdi - Son Dakika
Üye Girişi

KO-MEK, 2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim vererek birçok başarıya imza attı. 12 ilçede 44 kurs merkezinde 378 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, toplamda 881 bin 898 kursiyere eğitim sağladı. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimler ve yaz tatilinde düzenlenen beceri atölyeleri ile binlerce çocuğa destek oldu. Ayrıca, geleneksel ilçe sergileri de büyük ilgi gördü.

KO-MEK, 2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim verdi
27.12.2023 - 11:07,
Abone Ol

2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim vererek bu yılı da dolu dolu geçiren KO-MEK, birçok başarıya ve ilke imza attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2023 yılını dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. 12 ilçede 44 kurs merkezinde 378 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, dönem başındaki 100 bin kursiyer hedefine 101 bin 316 kursiyere eğitim vererek ulaştı. Uzunçiftlik kurs merkezinin açılışı ile birlikte kurs merkezleri sayısını 44'e çıkaran KO-MEK, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte toplamda 881 bin 898 kursiyere eğitim verdi.

Meslek ve sanat eğitimlerine devam eden KO-MEK, mevcut branşlarda eğitime başlayan kursiyerler ile giyim, yabancı diller, takı tasarım, bilgisayar, kaynakçılık gibi birçok alanda eğitimlere devam etti. Özellikle dezavantajlı gruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaz aylarında da boş durmadı. Çocukların bilgi ve becerilerinin gelişimine destek olmak için yaz tatilinde ev becerileri atölyeleri açan KO-MEK binlerce çocuğa yeni beceriler kazanmalarının önünü açtı. Kuaförlük, giyim, resim ve müzik gibi önemli branşlarda eğitim alan çocuklar artık kendi başlarına bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşadı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği geleneksel ilçe sergileri bu yıl da yapıldı. Adeta karnaval havasında rengarenk bin bir çeşit el emeği ürünün sergilendiği 12 ilçe sergisine binlerce ziyaretçi katılarak kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açılışını yaptığı sergilerde müzik branşı ve uygulamalı branşlar birbirinden güzel performanslar sergileyerek sergilere renk kattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzunçiftlik, Sanat, Müzik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KO-MEK, 2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim verdi - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02
Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02 Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: KO-MEK, 2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement