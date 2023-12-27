KO-MEK, 2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim verdi

2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim vererek bu yılı da dolu dolu geçiren KO-MEK, birçok başarıya ve ilke imza attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2023 yılını dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. 12 ilçede 44 kurs merkezinde 378 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, dönem başındaki 100 bin kursiyer hedefine 101 bin 316 kursiyere eğitim vererek ulaştı. Uzunçiftlik kurs merkezinin açılışı ile birlikte kurs merkezleri sayısını 44'e çıkaran KO-MEK, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte toplamda 881 bin 898 kursiyere eğitim verdi.

Meslek ve sanat eğitimlerine devam eden KO-MEK, mevcut branşlarda eğitime başlayan kursiyerler ile giyim, yabancı diller, takı tasarım, bilgisayar, kaynakçılık gibi birçok alanda eğitimlere devam etti. Özellikle dezavantajlı gruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaz aylarında da boş durmadı. Çocukların bilgi ve becerilerinin gelişimine destek olmak için yaz tatilinde ev becerileri atölyeleri açan KO-MEK binlerce çocuğa yeni beceriler kazanmalarının önünü açtı. Kuaförlük, giyim, resim ve müzik gibi önemli branşlarda eğitim alan çocuklar artık kendi başlarına bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşadı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği geleneksel ilçe sergileri bu yıl da yapıldı. Adeta karnaval havasında rengarenk bin bir çeşit el emeği ürünün sergilendiği 12 ilçe sergisine binlerce ziyaretçi katılarak kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açılışını yaptığı sergilerde müzik branşı ve uygulamalı branşlar birbirinden güzel performanslar sergileyerek sergilere renk kattı. - KOCAELİ