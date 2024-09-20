KO-MEK, Kocaeli'de Eğlenceli Branş Tanıtımlarıyla Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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KO-MEK, Kocaeli'de Eğlenceli Branş Tanıtımlarıyla Yeni Sezona Merhaba Dedi

KO-MEK, Kocaeli\'de Eğlenceli Branş Tanıtımlarıyla Yeni Sezona Merhaba Dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine sayılı günler kala düzenlediği stantlarda kentin çeşitli yerlerinde eğlenceli branş tanıtımları yaptı. Vatandaşlar, uygulamalı etkinliklerle bilgi alırken çocuklar da eğlenceli anlar yaşadı.

20.09.2024 11:16  Güncelleme: 11:35
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentin birçok yerinde stant kurarak hem branşlarını tanıttı hem de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine sayılı günler kala vatandaşlara bu yıl açılacak branşları tanıtıyor. Saha çalışması adı altında yapılan tanıtımlar Kocaeli'nin önemli noktalarında açılan uygulamalı stantlarla gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı, Başiskele Sahil, Gölcük Anıt Park, İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Ormanya'da gerçekleşen KO-MEK branş tanıtımları yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarla alanlarda bulunan KO-MEK usta öğreticileri tarafından uygulamalı branş tanıtımları yapılarak bilgi verildi. Tanıtım sırasında, KO-MEK'in yeni eğitim dönemine 16 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Yeni dönemde 44 kurs merkezinde ve yine birbirinden farklı branşlarla devam edileceği ve isteyen herkesin bu kurslardan ücretsiz yararlanabileceğinin altı çizildi. Tanıtım standında KO-MEK müzik branşı usta öğreticileri tarafından gitar ve keman dinletisi gerçekleştirildi. Takı yapımı usta öğreticileri ise çocuklarla birlikte bileklikler ve çeşitli süs eşyaları yaptı. Standa aileleriyle gelen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aileler, branşlarla ile ilgili bilgi alırken, KO-MEK usta öğreticileri çocuklarla yakından ilgilenerek yüz boyaması, ebru gibi çeşitli branşlarda uygulama yaptırıp eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağladı.

Renkli görüntülerin yaşandığı Ormanya'da ise kurulan uygulamalı stantlara ilgi yoğundu. Bir taraftan Ormanya'nın büyülü yeşilliğini gezen ziyaretçiler bir taraftan da çocukları ile birlikte katıldıkları KO-MEK uygulama etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadı. İstanbul'dan Ormanya'yı ziyaret etmek için gelen 9 yaşındaki Nazlı Altuntaş, "Buraya ilk kez geliyorum, Ormanya'nın her tarafını gezdim. KO-MEK standını görünce buradaki uygulamalı branşlardan yapmak istedim. Burada çivi çakarak filografi yaptım bize bu imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KO-MEK, Kocaeli'de Eğlenceli Branş Tanıtımlarıyla Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KO-MEK, Kocaeli'de Eğlenceli Branş Tanıtımlarıyla Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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