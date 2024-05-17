KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Gölcük ve Derince'de Sergilendi - Son Dakika
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Yerel

KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Gölcük ve Derince'de Sergilendi

KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Gölcük ve Derince\'de Sergilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından düzenlenen ilçe sergileri Gölcük ve Derince'de gerçekleştirildi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilenirken, açılışlara birçok önemli isim katıldı.

17.05.2024 17:47  Güncelleme: 17:50
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KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı ilçe sergileri bu kez Gölcük ve Derince ile devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK), her yıl bahar şenliği havasında düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen ilçe sergilerine Gölcük ve Derince ile devam edildi. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı.

Gölcük Kongre Sarayı'nda geçekleştirilen ilçe sergisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcuk Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken'in yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve işaret dili kursiyerleri eşliğinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda kursiyerler adına Gülay Eren konuşma yaptı. Eren konuşmasında, "KO-MEK sayesinde hayatı öğrendim. Bize bu imkanı sunan başta Başkanımız Büyükakın'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"KO-MEK sizler ve bizler için bir aile yuvası gibi"

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, "Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyor. KO-MEK sizler ve bizler için bir aile yuvası gibi artık, buralar hem eğitim yeri hem de iyileştirme merkezi olarak sizler için hizmet etmeye devam ediyor" dedi.

Açılışın 2. adresi Derince

Haftanın son sergisi Yenikent Kültür Merkezinde açılan Derince ilçe sergisi oldu. Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AK Parti Derince Kadın Kolları Başkanı Zeliha Uslu, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş programa katıldı.

Sergi açılışında çocukların Filistin hassasiyeti uzun süre alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kursiyerler adına konuşmayı İstanbul'dan Yenikent KO-MEK kurs merkezinde Tıbbi Aromatik Bitkiler branşında eğitim almak için gelen Osman Can Kazancıoğlu yaptı. "Yolun uzun olması gözümü korkutmuyor" diyen Kazancıoğlu, "Tarım alanında birçok eğitim aldım ama tıbbi aromatik bitkiler alanında KO-MEK'in eğitim verdiğini duyunca hiç düşünmeden kayıt yaptırdım. Haftada iki gün İstanbul'dan gelerek burada eğitim alıyorum. Bize bu imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" Gazze'yi ayağa kaldırmak için çalışacağız"

Sergilenen eserlerin çok güzel olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Filistin'de 7 aydır soykırım yapılıyor. Bizler burada güvendeyiz ama orada çocuklar ve kadınlar acımasızca katlediliyor. Bu soykırımın son bulması için artık hep birlikte tepki göstermeliyiz. Filistin bizim hassasiyetimizin tam merkezinde olmalı. Sizlerden Filistin konusunda özellikle hassas olmanız ve günlük hayatta farklı şekillerde tepki göstermenizi istiyorum. Biz belediye olarak bu süreç biter bitmez kardeş şehir ilan ettiğimiz Gazze'yi ayağa kaldırmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında KO-MEK Bohçası yakın zamanda düğünü olacak kursiyere hediye edildi. Ardından protokol ve çocuklar hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanı gezdi. Kursiyerlerle tek tek sohbet ederek ürünler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın'a okuma yazma kursiyerleri yeni okumanın mutluluğu ile İstiklal Marşının yanı sıra kendi seçtikleri şiirleri okudu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Gölcük ve Derince'de Sergilendi - Son Dakika

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