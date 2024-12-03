Kocabaş Kent Lokantası Hizmete Girdi

Yerel

Honaz'ın 2. Kent Lokantası Kocabaşlıların hizmetine açıldı

Kocabaş Kent Lokantasını Başkan Çavuşoğlu ve Başkan Kepenek birlikte açtı

DENİZLİ - Denizli'de Honaz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 2. Kent Lokantası, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tarafından Kocabaş Mahallesi sakinlerinin hizmetine açıldı.

Honaz Belediyesi, Denizli'de halkın uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaşması için belediyeler tarafından hayata geçirilen Kent Lokantalarının bir yenisi daha ilçeye bağlı Kocabaş Mahallesinde hizmete açıldı. Honaz Kapalı Pazaryerinde geçtiğimiz hafta hizmet veremeye başlayan Honaz Kent Lokantası Kiraz Şubesinin ardından ilçeye kazandırılan Kocabaş Kent Lokantasının açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, CHP Parti Meclisi Üyeleri Berker Esen ve Emin Umut Dikili, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Uygun fiyata kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan lokantada, 4 çeşit yemek diğer merkezlerde olduğu gibi 80 TL'ye vatandaşlara sunuluyor.

Honaz'a 2. Kent Lokantasını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Bugün ikincisini açacağımız Kent Lokantası, Kocabaş'ta büyük bir eksiği kapatacak. Bir ailenin ekonomik olarak en çok etkilendiği yer mutfaktır. Bu projelerle aslında merkezi yönetimin yapamadığı ya da yapmadığı birçok projeyi biz 414 belediye başkanı olarak hepimiz ayrı ayrı kendi il ve ilçelerimize kazandırıyoruz. Tabi burada Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu başta olmak üzere tam bir makine gibi tıkır tıkır ilçelerimize hizmetler veriyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak kreşlerimizle çünkü bu bölge kadın istihdamın çok yoğun olduğu bir mahalle. Bu nedenle kreşlerimizle, sosyal tesislerimizle halkın hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Yaklaşık 15 ile 20 gün sonra Kocabaş Mahallemizde Yaşlı Rehabilitasyon Merkezimizde açılacak. Şuanda inşaatını tamamlamış bulunmaktayız. Bizler yaşlılarımızda huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir sosyal tesisler oluşturacağız. Honaz Belediyesi çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önümüzdeki Cuma günü Kaklık'ta yeni bir açılış için tekrardan buluşacağız. Sosyal tesis, kent lokantası ve spor kompleksimizin açılışı için sizleri oraya davet ediyorum. Orada buluştuğumuzda sizleri başka bir açılışa daha davet edeceğim. Bir ilçenin nasıl kalkındığını, nasıl kalkınması gerektiğini sizlere kanıtlamaya çalışacağız" dedi.

Başkan Çavuşoğlu köyüne dönmek isteyenlere müjdeyi Honaz'dan verdi

Gerçekleştirdiği başarılı projeler nedeniyle Başkan Kepenek'i kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "İl başkanıyken Yüksel Başkanımızın çalışmalarına yetişemiyorduk, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olduk haftada 2-3 gün burada açılışlara katılıyoruz. Bu açılışları 2-3 günde bir değil her gün yapsın bizlerde burada ev tutalım hep beraber burada yaşarız. Kent Lokantası ve Halk Ekmek bizim açımızdan gerçekten önemli. Herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Belediyelerde bir tek kural vardır. Kimi zenginleştireceğinize karar vermeniz gerekiyor. Kendinizi mi yoksa halkınızı mı zenginleştireceksiniz. Denizli'de 14 belediye başkanımızda hepimizin bir tek tercihi var. O da kendilerini değil halkını zenginleştirmek için bir yolculuktayız. Umarım bu yolcuğumuz daha keyifli bir yere varacak. Biraz önce bir kardeşim sordu. Gebe, düve desteği verecektin ne oldu diye. Bu ay meclise alıyoruz. O desteğin birinci ayağını Denizli 'den köylere geri dönmek isteyenlerle başlayacağız. Denizli'de yaşayan ve köyüne gidip hayvancılık yapmak istiyorum diyen kardeşlerimize 5 gebe, düve desteği başlatacağımızın müjdesini burada açıklamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından Kocabaş Kent Lokantası dualarla vatandaşın hizmetine açıldı. Açılışın ardından eline kepçeyi alan Başkan Kepenek, davetliler ve vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikram etti.