Kocadere Kamp Alanı için imzalanan protokolle 500 öğrenci aynı anda kamp yapacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında Kocadere Kamp Alanı iş birliği protokolü imzalandı.

Kocadere Vadisi, Çanakkale Kara Savaşları'nın seyrini belirleyen en stratejik lojistik ve manevi merkezlerden biri. Burası sadece 57. Alay'ın efsanevi yürüyüşüne ev sahipliği yapmakla kalmamış, aynı zamanda kurulan sargı yerleri ile binlerce yaralı askerin tahliye edildiği bir 'Yaşam Koridoru' işlevi gördü. Kocadere Kamp Alanı ile hedef; kullanıcıya sıradan kamp aktiviteleri sunmak değil, onları geçmişi düşünme, hatırlama ve derinlemesine hissetme fırsatı bulacakları bir 'Tefekkür ve Deneyim' yolculuğuna çıkarmak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile yaklaşık 500 öğrenciye aynı anda kamp yapma imkanı sunacak. Kocadere Kamp Alanında Çanakkale ruhunu gençlerimiz çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle yaşamaları hedefleniyor. Projenin 2027 yılında başlanması planlanıyor.