Kocaeli: At Yetiştiriciliğinde Merkez - Son Dakika
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Kocaeli: At Yetiştiriciliğinde Merkez

Kocaeli: At Yetiştiriciliğinde Merkez
05.07.2025 09:59
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Kocaeli'nin Akmeşe bölgesi, yarış atlarının yetiştirildiği önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli, yalnızca fabrikalarıyla değil, Türkiye'nin değerli yarış atlarının yetiştirildiği merkezlerden biri olmasıyla da dikkat çekiyor. Özenle bakılan atlar, milyonluk değerleriyle hipodromlarda boy gösterirken, Aziz Yıldırım'dan Sergen Yalçın'a kadar birçok tanınmış ismin atlarının da bu topraklardan çıktığı biliniyor.

Sanayi altyapısı, limanları ve üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı kentlerden biri olan Kocaeli, bambaşka bir yönüyle de öne çıkıyor. İzmit ilçesine bağlı Akmeşe bölgesinde, doğayla iç içe kurulu çiftliklerde yetiştirilen İngiliz atları, yalnızca yarış pistlerinde değil, milyonluk değerleriyle de adından söz ettiriyor.

Kentin doğal yapısıyla öne çıkan Akmeşe bölgesinde yer alan bu verimli bölge; bol oksijenli havası, zengin otlakları ve uygun iklim şartlarıyla, at yetiştiriciliği için Türkiye'nin en elverişli alanlarından biri kabul ediliyor. Özellikle hipodromlarda başarı elde edecek genetik kaliteye sahip atların yetiştirildiği Akmeşe, hem doğaseverlerin hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Yüzde 90'ı İngiliz atı

Akmeşe'deki Selanik At Çiftliği'nde görev yapan Musa Özden, çiftlikte halihazırda 88 at bulunduğunu ve yüzde 90'ının İngiliz ırkı olduğunu söyledi. Atların bakımında en kritik faktörün yemleme olduğunu vurgulayan Özden, "En önemli olay, 24 saatte iki öğün yemlemek. Yemlerin rasyonunu çok iyi yapmak lazım. Örneğin bir taya verilen yem ayrıdır, kilo bazında farklılık gösterir, gebe ata verilen yem ayrıdır, tayı olan kısrağa verilen yem ayrıdır. Bu şekilde dikkat edilmesi gereken bir durumdur" dedi.

"Annenin geniyle, babanın geni iyi araştırmalı"

Atların çiftleştirilme sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğüne dikkat çeken Özden, "aygıra çekim" olarak adlandırılan tohumlama işleminin rastgele yapılmadığını vurguladı. Özden, "Annenin geniyle, babanın geni iyi araştırmalı. Örneğin 'hipodromlarda kısa mesafe mi koşar, çim mi koşar, sentetik mi koşar' gibi faktörler tamamıyla analiz edildikten sonra olur. Bu analizlerin sonucunda aşım gerçekleşiyor" diye konuştu.

Tohumlama sürecinin her yıl 15 Şubat'ta başladığını ve 1 Temmuz'a kadar devam ettiğini belirten Özden, "Bu süreçte atlar gebe kalır. Atlar normal şartlarda 11 ayda doğum yaparlar. O da genellikle bu mevsimlere denk geliyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Özden, çiftliklerinde bulunan atların Türkiye'nin bütün hipodromlarında koştuğunu da aktardı.

Değerleri milyonlarla ölçülüyor

Musa Özden, atların piyasa değerine ilişkin ise, "Annenin performansı, babanın performansı buna etkendir. Örneğin annenin koşan yavrularının performansı da belirleyici özellikler arasında yer alır. Ortalama iyi bir atın fiyatı 3 milyon, 5 milyon lira arasında değişiyor ve bu rakam 10 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Akmeşe bölgesinde 17 hara olduğunu ve bunların arasında Türkiye'nin önde gelen ekürilerinin yer aldığını belirten Özden, "Burası Marmara ile Karadeniz'in kesişim noktası olduğu için havası güzeldir. Oksijen seviyesi yüksek, besin değeri zengin otlaklara sahiptir ve atçılığa çok elverişlidir" dedi.

Son olarak Özden, atçılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü bu bölgede, birçok tanınmış ismin atlarının da yetiştirildiğini kaydederek, "Burada bildiğim kadarıyla Acar Yıldırım, Aziz Yıldırım'ın atlarına bakıldı. Futbolcuların da atları var. Sergen Yalçın'ın atının bu bölgeden çıktığını da biliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli: At Yetiştiriciliğinde Merkez - Son Dakika

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