Kocaeli Bahar Festivali\'nde Antika ve El Sanatlarına Büyük İlgi

Kocaeli'de düzenlenen Bahar Festivali'nde antika tutkunları, geçmişten izler taşıyan parçalarla unutulmaz yolculuğa çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'te inşa ettiği Milli İrade Meydanı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği'nin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlediği bahar festivali büyük ilgi gördü. Festivalde antika gramofonlardan eski paralara kadar pek çok eser sergilendi. Antika tutkunları, geçmişten izler taşıyan parçalarla unutulmaz yolculuğa çıktı. Büyükşehir belediyesinin KO-MEK kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eserleri de festivalde sergilendi. Satışa sunulan el emeği göz nuru eserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda eser bu festivalde alıcı buldu. - KOCAELİ