Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Strazburg'da Berset ile görüştü - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Strazburg'da Berset ile görüştü

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Strazburg\'da Berset ile görüştü
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strazburg'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüştü. Büyükakın, 51. Genel Kurul kapsamındaki görüşmede Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğini ve yerel yönetim konularını ele aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 51. Genel Kurulu kapsamında Fransa'nın Strazburg kentinde çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Türkiye Ulusal Heyeti Başkanı olarak genel kurula katılan Başkan Tahir Büyükakın, programı kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüştü.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ayşe Ünlüce'nin de yer aldığı görüşmede, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki işbirliği ve yerel yönetimlere ilişkin güncel konular ele alındı. Büyükakın, Berset'e çalışmalarında başarılar diledi.

Büyükakın, Strazburg'daki temasları kapsamında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine yeni başlayan Büyükelçi Raziye Bilge Koçyiğit'e de ziyarette bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Strazburg'da Berset ile görüştü - Son Dakika
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