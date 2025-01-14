Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın\'dan SGK ve Vergi Açıklamaları

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı canlı yayında SGK ve vergi için toplam 2 milyar 416 milyon 905 bin 117 TL ödeme yaptıklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı televizyon programında bakanlığın Kocaeli'ye çifte standart uyguladığı iddialarına cevap verdi. Başkan Büyükakın, "Kocaeli'ye çifte standart uygulandığı iddiasının arkasında şöyle bir şey yatıyor. 'SGK diğer belediyelerden, CHP'li belediyelerden bunları kabul etmiyor, Kocaeli'den ediyor' iddiası var. Yine ifade ediyorum kanun çok açık. Biz bir kere SGK'ya cami devri gerçekleştirmedik. Bu kocaman bir yalan. SGK'ya devredilmiş tek bir camiyi göstersinler bu caminin hangi cami olduğunu söylesinler. Bu da kocaman bir yalan. Biz yalanı ispatla yükümlü değiliz. Onlar hangi cami devredildiyse SGK'ya, o caminin hangi cami olduğunu söyleyecekler. Diyecekler ki SGK'ya şu cami devredilmiş. SGK bu camiyi kabul etmiş borçlara karşılık olarak. Bizim SGK'ya devrettiğimiz SGK borçları kapsamında devrettiklerimiz mülklerimiz dairedir, arsadır ve kanunda belirtilen kapsamdadır. Bu da 2014 yılında yapılmış 13 milyon civarında bir yekun tutuyor. 2019 yılında da yapılmış. Bu ikisinin toplamı 40 milyon TL civarında. Her biri daire, arsa gibi şeyler" diye konuştu.

"Yeni yalanlarla hatalarını örtmeye çalışıyorlar"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Camiler, okullar SGK ile hiçbir ilgisi olmayan düzenlemeler. Mahsuplaşma işlemi onlar. Vergi dairesi ile yapılan işlemlerdir. Mesela bir okul binası var. Okul binası belediyenin mülkünün üzerinde. Belediye mülkünün üzerinde olan bu okul binası normalde merkezi idarenin. O mülkün de merkezi idareye ait olması lazım. Dolayısıyla da mahsuplaşma işlemi yapılır. Bizim ödememiz gereken vergiden mahsuplaşılır. Oysa o meclis kararında CHP'li üyelerin de oy birliğinle destekleri var. Onlar da o oy birliğiyle meclis kararını desteklemişler. Yani ne dediklerini de bilmiyorlar. Sürekli kendi gündemlerini unutturmak için, SGK'ya olan borçlarını, vergi borçlarını ödemediklerini gizlemek, üstünü örtmek için yeni yeni gündemlerle, yeni yalanlarla hatalarını örtmeye çalışıyorlar. Mesele bundan ibaret" şeklinde konuştu.

"'SGK'ya cami sattı' diyorlar, bir tane caminin adı yok"

"Neden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu ithamlarla karşı karşıya kalıyor?" sorusunu yanıtlayan Başkan Tahir Büyükakın, "İki sebebi var. Birincisi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Kocaeli'deki bir programda 'CHPli belediyeler Kocaeli'yi örnek alsınlar. SGK borcu yok. Vergi borcu yok' dedi. Birincisi bu argümana saldırmak ama somut delilleri yok. 'SGK'ya cami sattı' diyorlar, bir tane caminin adı yok. 198 milyon TL'ye sanatçı getirdi yalanlarında olduğu gibi. Hangi sanatçı olduğunu söylemediler, burada da hangi cami olduğunu söylemiyorlar SGK'ya verilenin. SGK'ya verilmiş tek bir tane cami yok. Göstersinler. Onlardan böyle bir onurlu davranış zaten beklemiyorum. Sadece mahcup olsunlar, özür dilesinler. En azından sessiz kalsınlar da söyledikleri yalan ispatlanmış olmuş" ifadelerini kullandı.

"Üzerine düşen görevi yapmayan, arıtma tesislerini çalıştırmayan belediyeleri göreve davet ettik"

İkinci sebebi söyleyen Başkan Büyükakın, "Son günlerde Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemiyle ilgili biz sık sık hatırlatmalarda bulunduk. Üzerine düşen görevi yapmayan, arıtma tesislerini çalıştırmayan belediyeleri göreve davet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunlardan bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'ne günde deşarj edilen 4,5 milyon metreküp atık suyun yüzde 53'ünü ön arıtma ile Marmara'ya veriyor. Bunun yüzde 97'si İstanbul'un. Yani kabaca 2 milyon metreküp evsel atık suyunun, kanalizasyon suyunu artıma tesislerinden geçirmeden Marmara'ya deşarj ediyor. Bu da Marmara'nın müsilaj probleminin en önemli nedenlerinin başında geliyor" dedi.

"SGK ile mahsuplaşma bedeli 40 milyon TL"

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne kadar ödeme yaptı? Ne kadarı mahsuplaşma?" şeklinde gelen soruya da yanıt veren Büyükakın, "Toplam 2 milyar 416 milyon 905 bin 117 TL SGK ve vergi için ödememiz oldu. SGK ile mahsuplaşma bedeli 40 milyon TL. Toplamda vergi ile birlikte 240 milyon TL. Ama 2 milyar 416 milyon 905 bin 117 TL ödeme yapılmış. Yüzde 10'a bile karşılık gelmiyor. Dolayısıyla bu tartışma gerçekten abesle iştigal. Bir kez daha davet ediyorum. Hangi camiyi SGK'ya devretmişiz, satmışız ispat etsinler" diye konuştu. - KOCAELİ