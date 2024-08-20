Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı STK'larla Görüştü - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı STK'larla Görüştü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı STK\'larla Görüştü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK'lar ile yaptığı görüşmede, Kocaeli'nin Anadolu'nun özü ve birlik mayası olduğunu belirtti.

20.08.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK'lar ile yaptığı görüşmede, "Anadolu, insanımızı mayalayan kültürel mirastır. Kocaeli de bu mirasın özeti gibidir. Kocaeli, Anadolu'nun özüdür ve birlik mayasıdır. Anadolu'nun farklı renkleri Kocaeli'de birlik ve kardeşlik içinde yaşamaktadır. Bu topraklarda kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerler en yüksek seviyede yaşanıyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, makamında Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve yönetimini, ardından ise Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu Başkanı Alican Kazgan ile yönetimini ağırladı. Görüşmelerde Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan önemli şehir olduğunu vurgularken, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasındaki kritik rolüne de dikkat çekti. Başkan Büyükakın, her iki ziyaret sırasında Anadolu'nun tarih boyunca insani ilişkilerden ticarete kadar kadim bir kültür ve ahlakla yoğrulduğunu ifade ederek, "Anadolu, insanımızı mayalayan kültürel mirastır. Kocaeli de bu mirasın özeti gibidir. Anadolu'nun farklı renkleri burada birlik ve kardeşlik içinde yaşamaktadır. Bu topraklarda kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerler en yüksek seviyede yaşanıyor" dedi.

Kocaeli'nin, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve dayanışma ruhunu yaşatan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, bu birliktelik sayesinde şehirde güçlü toplumsal uyumun sağlandığını da belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının, toplumsal barışın korunmasında ve dayanışmanın sağlanmasında büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "STK'lar sadece barış ortamında değil, her türlü sıkıntılı dönemde de toplumun en önemli dayanaklarıdır. Kriz zamanlarında dayanışma ruhunu koruyarak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışıyorlar. Bu sebeple, STK'ların her zaman güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Kocaeli kültürün harmanlandığı kardeşlik ve birlik kenti"

Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin hem ekonomik hem de sosyal alanlarda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, STK'ların şehirdeki ticaretin ve sosyal hayatın gelişmesine sağladıkları katkılardan övgüyle bahsetti. Pazarcılar Odası ve Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının, Kocaeli'de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve yerel ekonomiyi desteklediğini belirtti. Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin hem Anadolu'nun kadim kültürünü yaşatması hem de bu kültürün harmanlandığı bir kardeşlik ve birlik kenti olmasının herkes için büyük zenginlik olduğunu ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarına desteklerinin her zaman süreceğini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı STK'larla Görüştü - Son Dakika

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