Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın\'ın Eşi Figen Büyükakın\'ın Babası Hayatını Kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Kocaeli Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Figen Büyükakın'ın babası Burhan Koca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Merhum Koca'nın cenazesi Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Balıkesir ve Kocaeli protokolünün katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Kocaeli Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Figen Büyükakın'ın babası Burhan Koca (84) vefat etti. Merhum Koca'nın cenazesi Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Çarşı Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. İlçe mezarlığına defnedilen Burhan Koca'nın cenazesine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kocaeli milletvekilleri, ilçe kaymakamları, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kocaeli MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve merhumun yakınları ile sevenleri katıldı. - BALIKESİR
Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Son Dakika › Yerel › Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Eşi Figen Büyükakın'ın Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?