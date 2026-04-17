23 Nisan etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

17.04.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki tüm konser ve sahne etkinliklerini iptal etti. Başkan Büyükakın, olaylarla ilgili duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olaylar nedeniyle 23 Nisan kapsamındaki tüm konser ve sahne etkinliklerini iptal etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi program düzenlemeyi planlamıştı. Ancak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim olaylar nedeniyle, planlanan tüm konser ve sahne etkinlikleri iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim olaylar neticesinde derin bir üzüntü içerisindeyiz. Olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımı ile etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:21:45. #7.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.