Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 86 Yeni Taksi Plakası Verecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 ilçede toplam 86 adet yeni taksi plakası verecek. 07 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ihaleye katılacakların 16 Temmuz 2024 Salı gününden itibaren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü'nden dosya temini yapabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşım imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla Başiskele, Körfez ve Gölcük ilçelerinde 15'er, Derince'de 25, Darıca ve Gebze'de 2, Çayırova'da 3 ve Dilovası'nda 9 olmak üzere 86 yeni taksi plakası verecek.

İhale 07 Ağustos Çarşamba günü Antikkapı Düğün Salonunda yapılacak. İhaleye katılacaklar, 16 Temmuz 2024 Salı gününden itibaren Ulaşım Dairesi Başkanlığından Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü'nden dosyalarını teslim alabilecek. İhale şartnameleri 16 Temmuz Salı günü itibariyle Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğünden temin edilecek. Şartname bedeli 1000 TL. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların ilçelere göre belirlenen Teminat Bedeli, İştirak Bedeli ve Şartname Bedelini yatırması gerekiyor. Gerekli evrakları tamamlayan vatandaşların 06 Ağustos Salı günü saat 17.30'a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü'ne dosyalarını teslim etmeleri gerekiyor. - KOCAELİ