Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir\'e Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6.1 şiddetindeki depremle sarsılan Balıkesir'e anında 15 personel ve 4 araçtan oluşan arama kurtarma ekibi sevk etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te meydana gelen 6.1 deprem sonrasında yıkılan binalar olduğu bilgisi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de de hissedilen deprem sonrası, Balıkesir'e hemen ekip sevk edildiğini açıkladı. Başkan Büyükakın, "Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası, AFAD koordinasyonunda 15 personel ve 4 araçtan oluşan arama kurtarma ekibimizi bölgeye sevk ettik. Tüm gücümüzle Balıkesir'in yanındayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun." diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. - KOCAELİ