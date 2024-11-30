Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da Metropolis Diploması Eğitimi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da Metropolis Diploması Eğitimi Aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barselona\'da Metropolis Diploması Eğitimi Aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası etkisini artırmak ve küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Barselona'da düzenlenen 'Kentlerin Uluslararasılaştırılması için Metropolis Diplomasi' eğitim programına katıldı. Eğitimde, şehirlerin küresel düzeyde daha etkin olabilmesi için stratejiler ve beceriler paylaşıldı.

30.11.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alandaki etkisini artırmak ve küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Barselona'da düzenlenen metropolis diploması eğitim programına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alandaki etkisini artırmak ve küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Barselona'da düzenlenen "Kentlerin Uluslararasılaştırılması için Metropolis Diplomasi" eğitim programına katıldı. Büyükşehirin de üyesi olduğu Metropolis (Dünya Büyük Metropoller Birliği) Barselona Şehir Konseyi ve CEI Uluslararası İlişkiler Vakfı ortaklığı ile düzenleniyor. Metropolis Diploması, içeriği ve kapsamı açısından alanında en prestijli diploma olarak sayılıyor. Metropolis Diploması eğitimine Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğü Dış İlişkiler Uzmanları katılım gösterdi. Metropolis Diploması eğitiminde katılımcılara kendi bölgelerinde uluslararası eylemi teşvik etmek için beceriler ile şehirlerin küresel düzeyde nasıl daha aktif bir rol oynayabileceği detaylı olarak anlatıldı. Eğitime Kocaeli'nin yanı sıra Barselona, Brüksel, Marsilya, Busan, Johannesburg gibi kentler katılım gösterdi.

Eğitimde şehirlerin küresel düzeyde nasıl daha aktif bir rol oynayabileceği katılımcılara anlatıldı. Bu kapsamda Kocaeli büyükşehir temsilcileri, 150'den fazla şehirle işbirliği yapma fırsatını değerlendirerek, uluslararasılaşma stratejilerini güçlendirecek bilgiler edindi. Böylelikle katılımcılar diğer şehirlerin uluslararası başarılarını inceleyerek, Kocaeli'ni küresel ölçekte daha fazla tanıtacak ve güçlü bağlantılar kuracak stratejiler geliştirebilecek. Bu da Kocaeli'nin ulusal ve uluslararası projelerdeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Programın bir parçası olan "Kentlerarası İşbirliği" oturumunda Kocaeli'nin sunumu gerçekleştirildi. Kocaeli'ne dair genel bilgilerin verildiği oturumda kentin kazanmış olduğu "Hibe Projeleri", "Uluslararası Ödüller", "Kardeş Şehir İlişkileri", "Dış İlişkiler Stratejisi" ele alındı. Ayrıca katılımcı kentler ile olası işbirliği ve ortaklık projeleri de değerlendirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Barselona, Politika, kocaeli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da Metropolis Diploması Eğitimi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:09:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da Metropolis Diploması Eğitimi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.