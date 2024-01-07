 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan ve yakını bulunmayan vatandaşlara 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sundu. Bu hizmetler arasında öz bakım, ev temizliği ve hasta karyolası desteği yer alıyor. Ayrıca binlerce kişiye ev temizliği hizmeti verildi ve yatağa bağımlı bireylerin bakımlarını kolaylaştırmak için elektrikli hasta karyolası ve yatağı sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sundu
07.01.2024 - 09:22,
Abone Ol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşlılık, engellilik, hastalık sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan aynı zamanda karşılayacak yakını da bulunmayan vatandaşlara 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebiyle dezavantajlı grupta bulunan ihtiyaç sahibi bireylere düzenli aralıklarla öz bakım, ev temizliği ve elektrikli hasta karyolası desteği veriyor. 2023 yılında ihtiyaç sahibi binlerce kişiye öz bakım, ev temizliği, hasta karyolası ve hasta yatağı gibi hizmetler sunan büyükşehir, bu hizmetleriyle Kocaeli'de gönüllere girdi. Yaşlılık, engellilik, hastalık veya geçirdiği kaza sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan aynı zamanda karşılayacak yakını da bulunmayan vatandaşlara 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sunuldu. Öz bakım hizmetleri kapsamında saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo hizmetleri yer alıyor.

7 bin 841 ev temizliği hizmeti verildi.

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan bin 177 yaşlı, özel birey ve hasta vatandaşa ev temizliği hizmeti verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2023 yılında bin 177 haneye 7 bin 841 kez ev temizliği hizmeti verildi. Büyükşehir belediyesi sürekli ya da geçici olarak yatağa bağımlı bireylerin bakımlarının kolaylaştırılması amacıyla elektrikli hasta karyolası ve yatağını vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda; elektrikli hasta karyolası/yatağı ve pike-nevresim takımı, talep doğrultusunda ise hasta yemek masası, hasta tuvaleti ile hasta çevirme aparatı vatandasın adresine teslim ediliyor. Vatandaşların elektrikli hasta karyolasında yaşayabileceği olası teknik sorunlar da ivedi şekilde ekipler tarafından çözülüyor. 2023 yılı içerisinde 2 bin 584 hasta karyolası, 2 bin 748 hasta yatağı, 590 hasta yemek masası, 502 hasta çevirme aparatı, 153 hasta tuvaleti, 2 bin 378 pike ve nevresim takımı vatandaşa teslim edildi. Ayrıca 2023 yılında 269 hasta karyolasının bakım ve onarımı gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sundu - Son Dakika


10:47
İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı

Son Dakika
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 11:05:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement