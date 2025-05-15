Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Malzeme Desteği - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Malzeme Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Balıkçılara Malzeme Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi' kapsamında 4 yıl içinde toplam bin 229 balıkçıya malzeme desteği sağladı. Bu yıl ise 333 balıkçıya destek verildi. Başkan Büyükakın, denizlerin korunması ve çevresel tehditler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

15.05.2025 13:24  Güncelleme: 13:28
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi" kapsamında 4 yılda toplam bin 229 balıkçıya malzeme desteği verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi" kapsamında 4. Geleneksel Malzeme Dağıtım Töreni'ni Seka Deniz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Programda sadece bu yıl 333 balıkçıya malzeme desteği verildi. 4 yıldır devam eden proje kapsamında ise bugüne kadar toplam bin 229 balıkçıya malzeme desteği verilmiş oldu. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın, denizlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükakın, dip çamuru temizliği ile ilgili konuşarak, şu ana kadar 1 milyon ton çamurun denizden çıkarıldığını kaydetti. Müsilajın etkisi ve oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle denizlerin tehdit altında olduğunu vurgulayan Büyükakın, Marmara Denizi'nde ve İzmit Körfezi'nde oksijen seviyelerinin korunması için titiz çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kocaeli'de atıkların tamamı arıtılıyor

Büyükakın, Marmara Denizi'ne yönelik çevresel tehditlere de değinerek, "Marmara denizindeki müsilajın nedeni, azot ve fosfor gibi maddelerin denize karışmasıdır. Bu maddelerin kaynağı ise evsel atıklar, yanlış tarımsal sulama ve endüstriyel kirliliktir." dedi.

Başkan Büyükakın, Kocaeli'de atıkların tamamının arıtıldığını ancak diğer illerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Başkan Büyükakın, çevre kirliliğiyle mücadelede büyükşehir belediyesi olarak büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade ederek, "Kocaeli'de denize atılan her damla su arıtılmadan denize bırakılmıyor. Ayrıca, endüstriyel atıklarla mücadele ediyor ve zehirli sulara karşı büyük cezalar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Su güvenlik meselesi haline geldi

Başkan Büyükakın, suyun dünya genelinde güvenlik meselesi haline geldiğini ve Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu belirtti. Su kaynaklarını korumanın, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla birlikte gıda güvenliği için büyük önem taşıdığını ifade eden Büyükakın, gelecekteki kuraklık risklerine karşı bu sektörlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Büyükakın, "Size verilen boya ve diğer malzemeleri mütevazi birer hediye olarak düşünün. Çünkü üretimin desteklenmesi önümüzdeki süreçte çok hayati bir önem arz ediyor. Bu yardımlar bereketli bir av sezonunda size destek olur, bizleri de hatırlarsınız umarım." diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından balıkçılara avlanmada kullanabilecekleri malzemeler dağıtıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Malzeme Desteği - Son Dakika

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