Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Hatay\'a 12 Sınıflı Okul Projesi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a yapılacak 12 sınıflı okul projesinin 77 milyon 892 bin TL olan maliyetini üstlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da yapılacak okul projesinin tüm maliyetini karşılayacak. Hatay Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Temmuz tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek projenin maliyeti 77 milyon 892 bin TL olarak belirlendi. 11 Ekim Cuma günü startı verilen projeyle Hatay'ın Kumlu ilçesinde 12 sınıf ve 90 kişilik çok amaçlı salonu bulunan okul, kente kazandırılacak. Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde toplanan yardımlar da projenin finansmanında kullanılacak. Hatay Okul Projesi, toplam 2 kattan (zemin ve 1. kat) oluşuyor. Zemin kat bin 146 metrekare taban alana ve okul yapısı da toplamda 2 bin 390 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Okul bünyesinde 48 metrekarelik 12 sınıf, anaokul sınıfı, fen sınıfı, görsel sanatlar atölyesi, müzik sınıfı, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idare odası, 90 kişilik çok amaçlı salon, okul aile birliği, zümre öğretmenler odası bulunacak. Okul bahçesinde güvenlik binası, tören alanı, 10 araçlık otopark ve çevre düzenlemesi yapılması planlanıyor. Elektrik tesisatı imalatları ve mekanik tesisatı imalatları gerçekleştirilecek proje kapsamında çevre aydınlatması da yapılacak.

Deprem bölgesine yardım sürüyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Maraş Depremleri sonrasında başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen kentlere destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası Defne ilçesinde kısa sürede hastane kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda çadır, konteyner kentler kurmuş ve iş makineleriyle bölgede çalışmalar gerçekleştirmişti. Öte yandan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, Hatay için kolları sıvayarak 2 yardım gecesi düzenlemişti. Hataylılara destek için bir araya gelen platform üyeleri, ilk kampanya kapsamında depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşlar için 4,5 milyon TL'lik fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini açmıştı. Hatay'a okul projesi için bir kez daha yardım gecesi düzenleyen platforma, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da destek vermişti. - KOCAELİ