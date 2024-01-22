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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatil Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatil Etkinlikleri Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatil etkinlikleri Gebze'de Ihlamur Teyze çocuk tiyatrosu ile başladı. Çocuklar için düzenlenecek sanat ve eğlence atölyeleri 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatil Etkinlikleri Başladı
22.01.2024 - 16:54,  Güncelleme: 16:56
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatil etkinlikleri Gebze'de Ihlamur Teyze çocuk tiyatrosu ile başladı.

22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında çocuklar için düzenlenecek sanat ve eğlence atölyeleri başladı. Etkinliklerin ilk oyunu Ihlamur Teyze çocuk tiyatrosu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde çocuklarla buluştu. Çocukların aileleriyle yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda neşeli ve eğlenceli dakikalar yaşandı. Gebze'deki tüm tiyatro oyunları 13.00 ve 15.00'te 2 seans halinde gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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