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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Sezonunda Sivrisinek İlaçlaması Yaptı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Sezonunda Sivrisinek İlaçlaması Yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yaz sezonunda 12 ilçede 127 personel, 78 ekipman ve 41 araç ile sivrisinek ilaçlaması gerçekleştirdi. Vektör mücadelesi kapsamında sivrisinek ve karasinekle mücadele eden ekipler, üreme alanlarına müdahale ederek sineksiz bir Kocaeli için çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, vatandaşların biriktirdiği yağmur suları toprağa dökülerek çevre dostu bir mücadele gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Sezonunda Sivrisinek İlaçlaması Yaptı
07.01.2024 - 11:14,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2023 yılında yaz sezonu boyunca 12 ilçede 127 personel, 78 ekipman ve 41 araç ile sivrisinek ilaçlaması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör özelliği taşıyan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında 127 personelle tüm ilçelerde aralıksız bilgilendirme ve fiziksel mücadele yapıyor. Bu kapsamda sivrisinek ve karasineğin tüm üreme alanlarına müdahale edilerek sineksiz Kocaeli için 2023 yılında özellikle yaz aylarında 204 milyon 178 bin 66 adım atıldı. Adımlar kilometreye çevrildiğinde ekiplerin dünyanın etrafını 3 kez, Kocaeli'nin çevresini ise 510 kez yaya olarak turladığı hesaplandı. Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan sivrisinek, karasinek vb. canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek sezon boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor. 12 ilçede ilaçlama çalışmaları 127 personel, 78 ekipman ve 41 araç ile yapılıyor. Sulak alan ve dereler için ise 4x4 amfibik araç kullanılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

Ekipler, ilaçlamanın yanı sıra sivrisineklerin üreyebileceği alanlara da müdahale etti. Bu kapsamda birikmiş yağmur suyunu toprak ile buluşturdu. Vektör mücadelesi ekipleri, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde vatandaşların da desteği ile yaz sezonunda vatandaşın biriktirmiş olduğu yağmur suları ile dolu 1 milyon 159 bin 495 kova, bidon ve varili toprağa dökerek, doğaya tonlarca ilaç atmak yerine çevre dostu mücadele gerçekleştirmiş oldu. Yetkililer vektörle mücadele kapsamında ulaşılan başarıya en büyük katkının vatandaşlardan geldiğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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