Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri Bayram Öncesinde 727 Haneye Temizlik Hizmeti Verdi

Yerel

Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri birimi; yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 727 haneye bayram öncesinde ev temizliği hizmeti verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı ve engelli bireylerin hizmetine aralıksız devam ediyor. Yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebi ile ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan bireylere ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de evde bakım hizmetleri ile vatandaşın yanında oldu. Bu kapsamda 727 eve bayram öncesinde temizlik çalışması hizmeti verildi. Çalışma kapsamında yerler süpürülüyor, siliniyor, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozu alınıyor. Ayrıca mutfak, tuvalet ve banyolarda da temizlik çalışması yapılıyor. Kurban Bayramı öncesi İzmit'te ikamet eden 80 yaşında Nebahat Yetimaslan'ın evinde de temizlik çalışması yapıldı. Doğma büyüme İzmitli olduğunu söyleyen Nebahat Yetimaslan, "Kurban Bayramı'nı seviyorum. Eskiden gelenimiz gidenimiz olurdu, kurban etimizi herkese dağıtırdık. Artık yalnızım ama Allah razı olsun büyükşehir belediyesi beni yalnız bırakmıyor. Bu sebeple büyükşehire ve ilgili herkese teşekküre ediyorum. Pazartesi ve perşembe günleri sıcak yemek geliyor, ayda bir kez temizlik için geliyorlar, 3 ayda birde derin temizliğe geliyorlar. En önemlisi de refakat hizmetleriyle yalnız kalmıyorum. Büyükşehirin bu hizmetinden çok memnunum, gelen herkesten elimden tutan herkesten Allah razı olsun. Birbirine destek olmak, kenetlenmek, geniş aile olabilmek demektir, devletim bize bunu hissettiriyor. İmkan oldukça yaşlıların ziyaret edilmesi gerekir bende artık yaşlıyım kapım çalınsın çok istiyorum. Kapımı çalıp bir isteğin var mı? diye soran geniş aileme çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan vatandaşlarımız için hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Başvuru yapan bireylerin evine sosyal incelemeye gidiliyor. İnceleme sonucu onay verilen tüm birey ve ailelere temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak hizmet veriliyor. - KOCAELİ