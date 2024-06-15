Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri Bayram Öncesinde 727 Haneye Temizlik Hizmeti Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri Bayram Öncesinde 727 Haneye Temizlik Hizmeti Verdi

Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri birimi, yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 727 haneye bayram öncesinde ev temizliği hizmeti verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı ve engelli bireylerin hizmetine aralıksız devam ediyor.

15.06.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri birimi; yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 727 haneye bayram öncesinde ev temizliği hizmeti verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı ve engelli bireylerin hizmetine aralıksız devam ediyor. Yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebi ile ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan bireylere ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de evde bakım hizmetleri ile vatandaşın yanında oldu. Bu kapsamda 727 eve bayram öncesinde temizlik çalışması hizmeti verildi. Çalışma kapsamında yerler süpürülüyor, siliniyor, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozu alınıyor. Ayrıca mutfak, tuvalet ve banyolarda da temizlik çalışması yapılıyor. Kurban Bayramı öncesi İzmit'te ikamet eden 80 yaşında Nebahat Yetimaslan'ın evinde de temizlik çalışması yapıldı. Doğma büyüme İzmitli olduğunu söyleyen Nebahat Yetimaslan, "Kurban Bayramı'nı seviyorum. Eskiden gelenimiz gidenimiz olurdu, kurban etimizi herkese dağıtırdık. Artık yalnızım ama Allah razı olsun büyükşehir belediyesi beni yalnız bırakmıyor. Bu sebeple büyükşehire ve ilgili herkese teşekküre ediyorum. Pazartesi ve perşembe günleri sıcak yemek geliyor, ayda bir kez temizlik için geliyorlar, 3 ayda birde derin temizliğe geliyorlar. En önemlisi de refakat hizmetleriyle yalnız kalmıyorum. Büyükşehirin bu hizmetinden çok memnunum, gelen herkesten elimden tutan herkesten Allah razı olsun. Birbirine destek olmak, kenetlenmek, geniş aile olabilmek demektir, devletim bize bunu hissettiriyor. İmkan oldukça yaşlıların ziyaret edilmesi gerekir bende artık yaşlıyım kapım çalınsın çok istiyorum. Kapımı çalıp bir isteğin var mı? diye soran geniş aileme çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan vatandaşlarımız için hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Başvuru yapan bireylerin evine sosyal incelemeye gidiliyor. İnceleme sonucu onay verilen tüm birey ve ailelere temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak hizmet veriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri Bayram Öncesinde 727 Haneye Temizlik Hizmeti Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj verdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj verdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Evde Bakım Hizmetleri Bayram Öncesinde 727 Haneye Temizlik Hizmeti Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement