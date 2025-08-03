Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı'ndan Sınav Hazırlık Programı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı'ndan Sınav Hazırlık Programı

03.08.2025 10:58
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eylül ayında yapılacak Konservatuvar Yetenek Sınavları öncesinde İzmit ve Gebze'de hazırlık ve rehberlik programı düzenliyor. Program, velileri bilgilendirmeyi ve sınav kaygısını azaltmayı amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı, eylül ayında gerçekleştirilecek yetenek sınavları öncesinde İzmit ve Gebze'de hazırlık ve rehberlik programı düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eylül ayında gerçekleştireceği Konservatuvar Yetenek Sınavları öncesinde İzmit ve Gebze'de hazırlık ve rehberlik programı düzenleyecek. Program, konservatuvarın; müzik, resim, görsel ve geleneksel sanatlar bölümlerinin sınavlarında çıkacak sorularla ilgili öğrenci velilerini bilgilendirmeyi hedefliyor. Yetenek sınavları için önemli altlık teşkil edecek program için başvuru süresi başladı. Eğitimlere katılmak isteyen veliler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerindeki linki kullanarak başvurularını yapabilecek. Başvuru süresi 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Resim ve müzik bölümlerinin eğitimleri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda; bale bölümünün eğitimi SDKM Bale Salonu'nda yapılacak. Gebze'deki eğitimler ise Gebze Konservatuvar Binası'nda verilecek. Eğitimler 11.00 ile 16.00 arasında ve dört seans halinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın hazırlık ve rehberlik programı hem veliler hem de öğrenciler için büyük önem taşıyor. Zira sınavlarda yaşanan 'Ne sorulacak?' endişesi yapılacak bilgilendirme sayesinde ortadan kalkacak. Seminerlerde konservatuvar eğitmenleri tarafından yetenek sınavlarında çıkacak sorularla ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Kocaeli'nin sanat eğitimi konusunda tartışmasız en önemli kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve eğitimi ile ilgili de brifing verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı'ndan Sınav Hazırlık Programı - Son Dakika

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