Yeni hız limitleri için tabelalar yenilendi - Son Dakika
14.03.2026 10:50  Güncelleme: 10:51
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu'ndaki iki bölgede hız limitlerini yükseltti. EDS tabelaları güncellenerek sürücülerin bilgilendirilmesi sağlandı, sürüş güvenliği artırılması hedefleniyor.

Kocaeli D-100 Karayolu'nda hız limitleri yükseltilen iki bölgede EDS tabelaları güncellendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği ve trafik akışını daha da iyileştirmek amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) şubat ayında gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda D-100 Karayolu üzerindeki iki önemli bölgede hız limitleri yeniden belirlenmişti. Bu kapsamda ilgili bölgelerde bulunan "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'ne ait EDS tabelaları güncellenerek montajı gerçekleştirildi.

İki bölgede hız sınırı arttı

Alınan karar doğrultusunda Derince Çenesuyu'ndan başlayıp İzmit Kuruçeşme'de sonlanan "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" güzergahında daha önce 70 km/sa olarak uygulanan hız limiti 82 km/sa'e çıkarıldı. Kirazlıyalı mevkiindeki Özyapı Beton ile Körfez Taşocakları yol ayrımı arasında bulunan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nde ise her iki yönde uygulanan hız limiti 82 km/sa'den 110 km/sa'e yükseltildi.

Sürüş güvenliği güçlendirilecek

Büyükşehirin yapım ve bakım sorumluluğunu üstlendiği D-100 Karayolu üzerindeki yeni hız limitlerini gösteren EDS tabelaları, Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı bölgeye monte edilerek sürücülerin bilgilendirilmesi sağlandı. Sahada gerçekleştirilen bu düzenlemeyle birlikte sürücüler için daha anlaşılır ve güncel bir yönlendirme sağlanırken, trafik akışının daha akıcı hale gelmesine de katkı sunuldu. Yeni hız limitleri sayesinde hem ulaşım konforunun artırılması hem de sürüş güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
