Kocaeli\'de 1091 kişilik Kuruçeşme Merkez Camisi\'nin yapım çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski yapının yerine yeniden inşa edilen 1091 kişi kapasiteli Kuruçeşme Merkez Camisi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Eski yapının yerine inşa edilen caminin üst bölümü ile iç ve dış mekanlarındaki imalatlar eş zamanlı olarak devam ediyor. Caminin kubbe bölümünde saten alçı uygulaması yapılırken, harim katta mihrabın sağ ve sol taraflarındaki kaba sıva işlemleri sürdürülüyor.

Dış cephe çalışmaları kapsamında ise iki minare arasında yer alan küçük kubbelerde limra silmeleri ile fil ayaklarının dış kaplamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca yarım kubbelerin bulunduğu alanda eğim betonu dökümü için hazırlıklar yapılıyor.

Toplam 2 bin 75 metrekare inşaat alanına sahip olan Kuruçeşme Merkez Camisi, tamamlandığında 810'u kapalı, 281'i açık olmak üzere toplam 1091 kişilik ibadet kapasitesiyle hizmet verecek.