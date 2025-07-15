Kocaeli'de 15 Temmuz İçin Binlerce Türk Bayrağı Dağıtıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de 15 Temmuz İçin Binlerce Türk Bayrağı Dağıtıldı

Kocaeli\'de 15 Temmuz İçin Binlerce Türk Bayrağı Dağıtıldı
15.07.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıldönümünde esnaf ve vatandaşlara binlerce Türk bayrağı dağıtarak etkinlikler düzenliyor. İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek 'Kardan Aydınlık' temalı özel program için hazırlıklar tamamlandı.

Kocaeli'de 15 Temmuz'un 9. yıldönümünde esnaf ve vatandaşlara binlerce Türk bayrağı dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıldönümüne özel etkinliklerle vatandaşların milli birlik ruhunu pekiştiriyor. Bu kapsamda kent genelinde binlerce Türk bayrağı vatandaşlara ve esnafa ulaştırılırken, 15 Temmuz akşamı İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek "Kardan Aydınlık" temalı büyük anma programı için hazırlıklar da tamamlandı. Büyükşehir ekipleri, 15 Temmuz'un manevi atmosferini kent genelinde yaşatmak için İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı. Caddeler, iş yerleri ve meydanlar kırmızı beyazla donatıldı. 15 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Kardan Aydınlık" temalı özel program, 15 Temmuz'un anlam ve ruhunu canlı tutmayı hedefliyor. Program saat 20.00'de başlayacak, gece yarısındaki salalarla sona erecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 15 Temmuz İçin Binlerce Türk Bayrağı Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 15 Temmuz İçin Binlerce Türk Bayrağı Dağıtıldı - Son Dakika
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