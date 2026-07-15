Kocaeli'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Kocaeli\'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
15.07.2026 13:49  Güncelleme: 13:50
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Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bağçeşme ve Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı, akşam ise kortej yürüyüşü yapılacak.

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bağçeşme Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde "İrade Bizim Zafer Bizim" temasıyla kortej yürüyüşü yapılacak.

Bağçeşme Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehitlik anıtına çelenk sunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından edilen duaların ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bağçeşme'deki törenin ardından heyet, Polis Şehitliği'ne geçerek emniyet mensuplarının kabirlerini ziyaret etti. Burada da şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, MHP İl Başkanı Enes Emengen, mülki idare amirleri, siyasi parti ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı.

Akşam saatlerinde kortej yürüyüşü düzenlenecek

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentte bugün çeşitli programlar düzenlenmeye devam edecek. Bu kapsamda saat 19.45'te Fevziye Camisi önünden başlayacak "İrade Bizim Zafer Bizim" kortej yürüyüşü, İzmit Milli İrade Meydanı'na kadar sürecek. Meydandaki "15 Temmuz Özel Programı" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika

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