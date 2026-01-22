Kocaeli\'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 164 toplu taşıma sürücüsüne idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetim raporları değerlendirildi. Bu kapsamda; seyir halindeyken sigara içmek, durakta bekleyen yolcuyu almamak, tehlikeli araç kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, güzergah dışına çıkmak ve kapasite fazlası yolcu almak gibi ihlallerde bulunduğu tespit edilen 164 sürücüye toplam 484 bin 292 lira ceza kesildi.

Hale bildirim yapmayan kişiye ceza

Öte yandan encümende, hale bildirimde bulunmadan ürün girişi yaptığı belirlenen bir kişiye de 54 bin 512 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir spor tesisinin kafeteryası ile Çayırova'daki hal binasında bulunan çay ocağının kiralama ihaleleri gerçekleştirildi. - KOCAELİ