Kocaeli'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası

Kocaeli\'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası
22.01.2026 10:52  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını ihlal eden 164 toplu taşıma sürücüsüne toplam 484 bin 292 lira ceza kesileceğini açıkladı. İhlaller arasında sigara içmek, yolcu almamak ve güzergah dışına çıkmak gibi durumlar yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 164 toplu taşıma sürücüsüne idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetim raporları değerlendirildi. Bu kapsamda; seyir halindeyken sigara içmek, durakta bekleyen yolcuyu almamak, tehlikeli araç kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, güzergah dışına çıkmak ve kapasite fazlası yolcu almak gibi ihlallerde bulunduğu tespit edilen 164 sürücüye toplam 484 bin 292 lira ceza kesildi.

Hale bildirim yapmayan kişiye ceza

Öte yandan encümende, hale bildirimde bulunmadan ürün girişi yaptığı belirlenen bir kişiye de 54 bin 512 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir spor tesisinin kafeteryası ile Çayırova'daki hal binasında bulunan çay ocağının kiralama ihaleleri gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kocaeli, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yerel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:44:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de kural ihlali yapan 164 sürücüye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.