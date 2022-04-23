Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 23:35

Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı Kocaeli'de 23 Nisan sebebiyle düzenlenen etkinlikte, salonda adım atacak yer kalmadı.

Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 23 Nisan sebebiyle düzenlenen etkinlikte, salonda adım atacak yer kalmadı. Miniklerin coşkusu, bu kez protokol tarafından ayakta alkışlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102.yıl dönümü, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde coşku ile kutlandı. Çocuklar sergilenen tiyatro, halk oyunları, şarkı ve çeşitli etkinliklerle anın tadını çıkardı. Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak protokol, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı. Coşku ile kutlanan bayramda öğrenciler şarkılar eşliğinde eğlendi. Törende ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Türkiye'nin ve dünyandaki tüm çocukların çocuk bayramını kutlayan Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kast edildiği bir dönemde açılan büyük millet meclisimiz istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Tarihimizde bir dönüm noktası olduğu 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi milletimizin çocuklara olan güvenin sembolü olmuştur" dedi.

"Atatürk iyi ki bize bu bayramı hediye etti"

Çok eğlendiğini söyleyen 11 yaşındaki Eslem Öztürk, "Bayramda arkadaşlarımla olduğum için çok mutluyum. Atatürk iyi ki bize bu bayramı hediye etti, ona çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan'ın bizim ülkemize ait olmasını ve çocukların yurt dışından bizim ülkemize gelmesi çok güzel bir şey" diye konuştu.

"Çok güzel bir gün, özgürlük günü diyebilirim"

Arkadaşları ile doyasıya eğlenen Metin Semiz, "Bugün 23 Nisan çok mutluyum. Hiçbir ülkede böyle bir bayram çocuklara hediye edilmedi ama Atatürk bize bu bayramı hediye etti. Çok güzel bir gün, özgürlük günü diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sebebiyle salonda adeta adım atacak yer kalmadı. Öğrenciler coşkusu, protokolü bile şaşkına çevirdi.

Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
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Üstü açık otobüse binen çocuklar 2 yıl sonra 23 Nisan coşkusu yaşadı Üstü açık otobüse binen çocuklar 2 yıl sonra 23 Nisan coşkusu yaşadı Miniklerin coşkusu, ayakta alkışlandı Miniklerin coşkusu, ayakta alkışlandı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kocaeli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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