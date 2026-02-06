Kocaeli'nin arama kurtarma gücüne akreditasyon tescili - Son Dakika
Kocaeli'nin arama kurtarma gücüne akreditasyon tescili

Kocaeli\'nin arama kurtarma gücüne akreditasyon tescili
06.02.2026 15:16  Güncelleme: 15:26
Kocaeli'de AFAD'ın eğitimlerini tamamlayan 266 arama kurtarma personeli sertifikalarını aldı. Büyükşehir İtfaiyesi 'ağır seviye' akreditasyonunu kazanırken, 8 ekip 'hafif seviye' sertifikası aldı. Başkan Büyükakın, afet öncesi hazırlıkların önemine vurgu yaptı.

Kocaeli'de AFAD'ın eğitimlerini tamamlayan 266 arama kurtarma personeli sertifika ve armalarını aldı. Büyükşehir İtfaiyesi "ağır seviye", 8 ayrı ekip ise "hafif seviye" akreditasyonu kazandı.

"Dirençli Şehir Kocaeli" vizyonu doğrultusunda arama kurtarma kapasitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların personeli, AFAD'ın eğitim süreçlerinden geçti.

Antikkapı Restoran'da düzenlenen törende, eğitimlerini tamamlayarak akredite olan 9 ekipten 266 arama kurtarma personeline sertifikaları takdim edildi.

Sertifikasyon sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 116 personel, en zorlu aşama olan "ağır seviye" arama kurtarma eğitimini başarıyla tamamlayarak yetkinlik kazandı. Ayrıca Kocaeli İhtisas OSB, ANDA, Gebze OSB, DK9, Ford Otosan, İİYAK ile Yapı Kredi YAKUT 1 ve 2 ekipleri de "hafif seviye" eğitimlerini tamamlayarak akredite listesine girdi.

"Bu büyüklükteki afetler dünya genelinde nadiren yaşanır"

Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde afet bilincinin önemine değinen Büyükakın, arama kurtarma ekiplerinin sadece enkaz başında değil, hazırlık sürecinde de aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Büyükakın, "Hatay'a bizzat gittik. Kahramanmaraş'ta ise ekiplerimiz sahadaydı. 6 Şubat depremleri, 11 ili etkileyen bir afetti. Bu büyüklükteki afetler dünya genelinde nadiren yaşanır. O yüzden de tüm boyutları dikkate aldığımız takdirde doğru şekilde değerlendirebiliriz. Ben farklı ülkelerde yaşanan büyük afetlerin ardından yürütülen yapılanma süreçlerini bizzat inceledim. Türkiye'de bu ölçekteki bir afete rağmen kalıcı konutların kısa sürede inşa edilmesi dikkat çekici bir başarı" dedi.

"Önemli olan afet öncesi yani hazır olma süreci"

Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönüllü ekiplerin sahadaki varlığı hem can kayıplarının azaltılmasında hem de enkazın hızlı kaldırılmasında belirleyici rol oynadı. Çadır kentlerin kurulması, konteyner kentlerin oluşturulması ve acil ihtiyaç alanlarının hayata geçirilmesi, dünyadaki benzer örneklerle kıyaslandığında çok kısa sürede tamamlandı. Gönüllü ekiplerin oluşturduğu güçlü sosyal ağ, aynı zamanda bölgenin hızlı toparlanmasında kritik rol oynadı. Bu koordinasyon aslında bize şunu da gösterdi; bu milletin gönül köprüleri hala ayakta. Oradaki fay hatları hala sağlama ama bu afet sonrası için geçerli. Önemli olan afet öncesi yani hazır olma süreci. Bundan sonraki hedefimiz, şehirlerin depreme hazırlanması ve bina kaynaklı can kayıplarının önüne geçilmesi. Maalesef orada başka bir sosyal direnç var. Kentsel dönüşüm süreçlerinde ekonomik kaygılar nedeniyle direnç yaşanıyor. Geçmişte bunun bedellerini ağır bir şekilde ödedik. Güçlendirme yapılmayan binalarda yaşanan kayıplar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor."

Programa Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, il müdürleri, arma verilen kurum ile kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kocaeli, İtfaiye, Yerel, AFAD, Son Dakika

Yerel Yönetim, Kocaeli, İtfaiye, Yerel, AFAD

