Kocaeli 42'inci kez bayramlaştı: Renkli ve uluslararası buluşma - Son Dakika
Kocaeli 42'inci kez bayramlaştı: Renkli ve uluslararası buluşma

Kocaeli 42\'inci kez bayramlaştı: Renkli ve uluslararası buluşma
20.03.2026 15:50  Güncelleme: 15:59
Kocaeli'de geleneksel hale gelen 42. Kent Bayramlaşması, kentte eğitim gören farklı milletlerden öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Programa Kocaeli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra birçok protokol üyesi katılırken, konuşmalarda mazlum coğrafyalardaki adaletsizliklere değinildi.

Kocaeli'de geleneksel hale gelen 42. Kent Bayramlaşması kentte eğitim gören farklı milletlerden öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 42. Kent Bayramlaşması, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde düzenlenen programa Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda birçok ülkeden, kentte eğitimini sürdüren öğrenciler de yer aldı.

"Filistin'in meselesi bu milletin öz meselesidir"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz gönül coğrafyamızda programlar yaparken aslında niye yaptığımızı bu tablo çok açık anlatıyor. Oraya sizler adına gittik, ülkemiz adına gittik, milletimiz adına gittik. O gönül coğrafyasına sizin selamınızı götürdük. Öyle bir yerde olmayacağız da böyle bir zamanda nerede olacağız? Herkesin bir daha şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekir. Böyle bir zamanda huzur içinde ama gönlümüz buruk şekilde bayramı kutlayabiliyor olmanın kıymetini bilmek lazım. Ama mazlum coğrafyalar var. Aylardır bombalanan masum çocuklar, kadınlar var. Böyle bir günde bunları konuşmazsanız, unutursanız, o günler sizin de başınıza gelir. Filistin'e özellikle buradan selam ediyorum. Filistin'in meselesi bu milletin öz meselesidir. Balkanlar'daki her mesele, Orta Doğu'daki her mesele bu milletin meselesidir. Dert etmeyen bir kalbin, kalbini gözden geçirmesi gerekir" dedi.

"Haksızlıklar ve adaletsizlikler hepimizin içini acıtıyor"

Mazlum coğrafyalarda yaşanan haksızlıkların içlerini sızlattığını belirten Vali Aktaş, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan haksızlıklar ve adaletsizlikler hepimizin içini acıtıyor. Tüm dualarımız onlar için. Allah onlara da bizim iftar sofralarımız gibi sofralar kurmayı, bayramları huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Ülkemizin birliğini ve dirliğini kimsenin bozmaya gücü yetmeyeceği gibi, mazlum coğrafyalarda da inşallah milletimizin öncülüğünde bir gün hak ve adalet yerini bulacaktır. Buna olan inancımız tamdır. Sadece Kocaeli'de değil, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla birçok ülkede ve şehirde de iftar sofraları kuruldu. Bu dayanışma, paylaşma ve kardeşlik köprüsü oralara da taşındı. Uzun yıllardır böylesine kenetlenmiş bir Ramazan geçirmemiştik. Bugün bayramda oluşan bu kalabalık da bunun en güzel göstergesi" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaeli 42'inci kez bayramlaştı: Renkli ve uluslararası buluşma - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın sette veda etti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
SON DAKİKA: Kocaeli 42'inci kez bayramlaştı: Renkli ve uluslararası buluşma - Son Dakika
