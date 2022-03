Kocaeli'de 740 hak sahibi tapularına kavuştu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 740 hak sahibine tapuları, düzenlenen törenle teslim edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tapu teslim törenleri devam ediyor. İmar uygulama ve şuyulandırma çalışmalarının tamamlandığı mahallelerdeki hak sahiplerine tapularını teslim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Tavşanlı Mahallesi sakinlerine tapularını verdi. Törene Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve hak sahipleri katıldı. Düzenlenen törenle 740 hak sahibi tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Gebzemizi gülistan yapma yolunda dur durak bilmeksizin aşkla çalışıyoruz"

Tapu teslim töreninde açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Göreve geldiğimiz Nisan 2019 tarihinden itibaren Gebzemizde her alanda değişim, dönüşüm ve gelişime imza atmak için var gücümüzle çalışıyor, hizmet ve yatırımlarımıza her gün bir yenisini daha ekliyoruz. Altyapıdan sosyal belediyecilik hizmetlerine, kültür ve sanat projelerinden yeni tesislerimize, sıfır atık projelerinden e-belediyecilik hizmetlerine kadar çok yönlü bir gelişim içindeyiz. Bunları hayata geçirirken hemşerilerimizin talep ve isteklerini dinliyor, onların sorunlarına planlı olarak çözümler üretiyoruz. Deyim yerindeyse Gebzemizi baştan inşa ediyoruz. Hacı Bayram-ı Veli, 'İnsan, şehri inşa ederken aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur' diyor. Gönlü aşk ile dolu olan bizler de, Gebzemizi gülistan yapma yolunda dur durak bilmeksizin aşkla çalışıyoruz" dedi.

"10 bin 926 hak sahibi hemşerimizin tapusunu teslim ettik"

Göreve başladıkları zaman vatandaşların kendilerine defaatle ilettikleri bir konu olduğunu aktaran Başkan Büyükgöz, "Kimi mahallelerimizde 30 yıldır, kimilerinde çok daha fazla süredir çözüme kavuşturulamamış tapu ve imar sorunları. Bugüne kadar 42 bin 510 metrekare alanın mülkiyet sorununu kalıcı olarak çözdük. Geçtiğimiz süreçte yaptığımız çalışmaların meyvelerini 10 bin 926 hak sahibi hemşerimizin tapusunu teslim ederek topladık, çok şükür. Ademyavuz, Hürriyet, Yavuzselim, Ulus ve Arapçeşme mahallelerimizde 30 yıllık sorunun takipçisi olduk. Ademyavuz'da 10 hektar alanda 258 parselin sorunlarını çözüme kavuşturduk. Hürriyet, Yavuzselim ve Ulus Mahallelerimizde 201 hektarlık alan içerisinde bin 753 hak sahibinin sorunlarını çözdük. Arapçeşme Mahallesi'nde 29 parselde 42 hak sahibi hemşehrimiz için tapu bir sorun olmaktan çıktı. Bu mahallelerimizdeki hemşehrilerimiz bundan sonra konutlarında, iş yerlerinde, mülklerinde huzurla hayatlarına devam edebilirler" diye konuştu.

"Tüm hak sahiplerine ve Gebzemize hayırlı, uğurlu olsun"

Yıllardır süregelen kamulaştırma anlaşmazlıklarına da çözdükleini kaydeden Başkan Büyükgöz, "10 bin metrekare yeşil alan ve 12 sosyal donatı alanını içeren toplam 171 bin metrekare alanın kamulaştırma işlemleri nihayete erdi. Tüm Gebze'de nihayete erdireceğiz inşallah. Tavşanlı'daki imar sorunlarının çözümü için çalışma arkadaşlarımızla birlikte toplamda 74 hektarlık alanın imar uygulaması çalışmalarını tamamladık. 43 hektarlık bölge, yapı yapılacak imar alanı olarak kararlaştırıldı ve yeni oluşan imar parsel sayısı 118 oldu. Tavşanlı Mahallesi İmar Uygulaması neticesinde işlemleri tamamlanan hak sahibi hemşerilerimize bugün tapularını teslim edeceğiz. 736 hemşehrimiz bugün evine mutlu, huzurlu ve sevinçli ulaşacak. Biz de bu mutluluğu canı gönülden paylaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, iş birliği içinde olduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hak sahiplerine ve Gebzemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ