Kocaeli\'de 85 Bin Çocuk Ramazan Şenliklerinde Coştu

Kocaeli'de, "Çık Dışarıya Oynayalım" şenlikleri ile bir ay boyunca 85 bin çocuk ve ailesi Ramazan'ın coşkusu ve manevi atmosferini doyasıya yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik düzenlediği Ramazan şenlikleri sona erdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 01-29 Mart tarihleri arasında İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikler; Ramazan'ın paylaşım, dayanışma ve zenginlik dolu ruhunu yansıtmayı başardı. Büyükşehir belediyesi, çocukların Ramazan ayını eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmesi için sevilen karakterleri sahneye taşıdı. Niloya, Keloğlan, Hay Hak ve Kukuli gibi çocukların büyük ilgiyle takip ettiği karakterler, neşeli gösterileriyle minik izleyicilerle buluştu. Çocuklar, interaktif oyunlar ve sahne performanslarıyla eğlenceli vakit geçirirken, aileler de keyifli anlara tanıklık etti.

Geleneksel sahne sanatları ile çocuklar eğlencenin tadını çıkardı

Ramazan Şenlikleri kapsamında geleneksel Türk sahne sanatları da çocuklarla buluşturuldu. "Hacivat ile Karagöz", "İbiş ile Memiş", "Tuzsuz Deli Bekir" ve "Oğlu, Pişekar ile Kavuklu" gölge ve yetenek gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Tasavvuf müziği dinletileri ve semazen gösterileri, Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtarak izleyicilere huzur dolu anlar yaşattı. Büyükşehir belediyesi, çocuklara geleneksel Ramazan eğlencesini yaşatmak için özel ikramlar sundu. Osmanlı macunu ile şerbeti ve patlamış mısır ile çocuklara geçmişten günümüze taşınan tatlar ikram edildi. Hafta sonlarında ise Türk Yıldızları ve Somuncuklar tematik oyun alanları, Bereket Kumbaram etkinliği ve Hacivat-Karagöz atölyesi gibi özel etkinlikler düzenlendi.

Her akşam dolup taşan Ramazan çadırı, 85 bin kişiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Çık Dışarıya Oynayalım" adlı Ramazan Şenlikleri ile hem milli ve manevi değerleri yaşattı hem de on binlerce vatandaşa unutulmaz Ramazan ayı sundu. - KOCAELİ