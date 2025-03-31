Kocaeli'de 85 Bin Çocuk Ramazan Şenliklerinde Coştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de 85 Bin Çocuk Ramazan Şenliklerinde Coştu

Kocaeli\'de 85 Bin Çocuk Ramazan Şenliklerinde Coştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çık Dışarıya Oynayalım' Ramazan Şenlikleri boyunca 85 bin çocuk ve aileleri, geleneksel oyunlar, sahne gösterileri ve özel ikramlarla dolu bir Ramazan geçirdi.

31.03.2025 09:55  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, "Çık Dışarıya Oynayalım" şenlikleri ile bir ay boyunca 85 bin çocuk ve ailesi Ramazan'ın coşkusu ve manevi atmosferini doyasıya yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik düzenlediği Ramazan şenlikleri sona erdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 01-29 Mart tarihleri arasında İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikler; Ramazan'ın paylaşım, dayanışma ve zenginlik dolu ruhunu yansıtmayı başardı. Büyükşehir belediyesi, çocukların Ramazan ayını eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmesi için sevilen karakterleri sahneye taşıdı. Niloya, Keloğlan, Hay Hak ve Kukuli gibi çocukların büyük ilgiyle takip ettiği karakterler, neşeli gösterileriyle minik izleyicilerle buluştu. Çocuklar, interaktif oyunlar ve sahne performanslarıyla eğlenceli vakit geçirirken, aileler de keyifli anlara tanıklık etti.

Geleneksel sahne sanatları ile çocuklar eğlencenin tadını çıkardı

Ramazan Şenlikleri kapsamında geleneksel Türk sahne sanatları da çocuklarla buluşturuldu. "Hacivat ile Karagöz", "İbiş ile Memiş", "Tuzsuz Deli Bekir" ve "Oğlu, Pişekar ile Kavuklu" gölge ve yetenek gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Tasavvuf müziği dinletileri ve semazen gösterileri, Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtarak izleyicilere huzur dolu anlar yaşattı. Büyükşehir belediyesi, çocuklara geleneksel Ramazan eğlencesini yaşatmak için özel ikramlar sundu. Osmanlı macunu ile şerbeti ve patlamış mısır ile çocuklara geçmişten günümüze taşınan tatlar ikram edildi. Hafta sonlarında ise Türk Yıldızları ve Somuncuklar tematik oyun alanları, Bereket Kumbaram etkinliği ve Hacivat-Karagöz atölyesi gibi özel etkinlikler düzenlendi.

Her akşam dolup taşan Ramazan çadırı, 85 bin kişiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Çık Dışarıya Oynayalım" adlı Ramazan Şenlikleri ile hem milli ve manevi değerleri yaşattı hem de on binlerce vatandaşa unutulmaz Ramazan ayı sundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, kocaeli, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 85 Bin Çocuk Ramazan Şenliklerinde Coştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

11:15 Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
15:09 Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 11:37:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 85 Bin Çocuk Ramazan Şenliklerinde Coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement