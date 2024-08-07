Kocaeli'de 86 yeni taksi plakası için ihale düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de 86 yeni taksi plakası için ihale düzenlendi

Kocaeli\'de 86 yeni taksi plakası için ihale düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 ilçede toplam 86 yeni taksi plakası için ihale düzenledi. İhaleye en yüksek teklif Darıca'dan geldi.

07.08.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Kocaeli'de ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 ilçede toplam 86 yeni taksi plakası için ihale düzenledi. 86 T plaka için 315 kişi başvuruda bulunurken ihaleye en yüksek teklif Darıca'dan geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla Başiskele, Körfez ve Gölcük ilçelerinde 15'er, Derince'de 25, Darıca ve Gebze'de 2, Çayırova'da 3 ve Dilovası'nda 9 olmak üzere 86 yeni taksi plakası için ihale düzenledi. Antikkapı düğün salonunda gerçekleştirilen ihaleye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlık yaptı. Derince ilçesi için verilen 25 plakaya 84, Körfez ilçesi için verilen 15 plakaya 49, Gölcük ilçesi için verilen 15 plakaya 24, Başiskele ilçesi için verilen 15 plakaya 76, Dilovası ilçesi için verilen 9 plakaya 29, Çayırova ilçesi için verilen 2 plakaya 18, Gebze ilçesi için verilen 2 plakaya 17 ve Darıca ilçesi için verilen 2 plakaya 18 kişi olmak üzere toplamda 315 kişi ihaleye teklif verdi. Darıca ilçesi için ihaleye katılan kişi 6 milyon 361 bin 500 TL ile ihalenin en yüksek teklifini verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 86 yeni taksi plakası için ihale düzenlendi - Son Dakika

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