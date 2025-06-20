Kocaeli'de Açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Sunuyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Sunuyor

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20.06.2025 14:44  Güncelleme: 14:57
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Kocaeli\'de Açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Sunuyor
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin meslek eğitimi, sanat ve spor gibi alanlarda günlük yaşam becerileri kazanmalarını amaçlıyor. Merkez, sosyal hayata katılımlarını destekleyerek engelli bireylere umut dolu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Bu merkezin her kapısı umuda açılıyor

Engelsiz yaşam için yeni adres: "Gonca"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylere yalnızca destek sunmuyor; günlük yaşamdan meslek eğitimine, sanattan spora kadar birçok alanda katılım imkanı sağlayarak hayata karışmalarını hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece bir rehabilitasyon alanı değil, özel bireylerin sosyal hayata katıldığı, yeteneklerini keşfettiği ve kendilerini güvende hissettikleri çok yönlü bir yaşam merkezi olarak kapılarını açtı. 9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, her yaş ve engel grubuna yönelik özel olarak tasarlandı.

Atölyelerde günlük yaşam becerileri kazandırılıyor

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler, farklı atölye çalışmalarıyla günlük yaşam becerileri edinme imkanı buluyor. Saç kesimi, kahve hazırlama, kurabiye pişirme gibi etkinliklerle bireylerin pratik becerileri geliştirilirken, market ve kasiyerlik eğitimiyle alışveriş ve kasa kullanımı gibi temel konularda deneyim kazanmaları hedefleniyor. Ayrıca stüdyo ve içerik üretim alanında yapılan çalışmalarla bireylerin kendilerini ifade etmeleri teşvik ediliyor. Bahçecilik ve el sanatları gibi atölyeler de duyusal gelişimi destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor.

Mesleki eğitim ve spor faaliyetleri sunuluyor

Merkezde bireylerin mesleki beceriler kazanmasına yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor. Barista, reyon görevlisi ve servis elemanı gibi alanlarda sürdürülen programlar, istihdama hazırlık amacı taşıyor. EKPSS hazırlık kursları ve mülakat teknikleri eğitimleri de bu süreci destekliyor. Ayrıca bireyler, ritim, seramik, tiyatro ve resim atölyelerine katılarak farklı alanlarda kendilerini deneme fırsatı buluyor. Spor alanında ise 14 branşta eğitim veriliyor.

Engelsiz diyalog ofisi ile geri bildirim toplanıyor

Merkez bünyesindeki engelsiz diyalog ofisi, bireyler ve ailelerinden gelen talep ve önerileri değerlendiriyor. Bu birim aracılığıyla geri bildirimler toplanıyor ve hizmet planlamasına katkı sağlanıyor. Merkeze gelen aileler de çeşitli sosyal etkinlikler aracılığıyla bir araya geliyor ve deneyim paylaşımı yapma olanağı buluyor.

"Bir kapıdan giriyorsunuz, hayat baştan yazılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gonca nasıl gülün başlangıcıysa, Engelsiz Yaşam Merkezi de hayatın çeşitli alanlarına açılan kapılar inşa ediyor. Bir kapıdan giriyorsunuz, markette alışveriş yapmayı öğrenen çocukla tanışıyorsunuz. Bir başka kapıdan girince kahvesini kendi yapabilen gencin baristalığa adım attığını görüyorsunuz. Spor, sanat, müzik, edebiyat. Her birey, 'Ben de varım' diyor. Burası bir rehabilitasyon merkezi değil, burası hayata umutla tutunma alanı. Burası gonca bahçesi. Sevgiyle yapılan bu hizmetler bir gün gülistana dönüşür. Engelli bireyler kadar, onların ait olduğu aileler de bu yaşamın parçasıdır. Aileleri unutmadan, onları da bu merkezin içine dahil ederek farklılaşan bir anlayış geliştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Sunuyor - Son Dakika

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