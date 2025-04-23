Kocaeli\'de Afetlere Hazırlık Toplantısı Düzenlendi

Kocaeli'de düzenlenen toplantıda, afet risklerinin azaltılması ve afetlere hazırlık süreçleri değerlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde afetlere hazırlık ve toplum temelli yaklaşımlar üzerine toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, afet risklerinin azaltılması ve toplumun afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi konuları ele alındı.

Toplum temelli afet yönetmeleri çalışmalarının konuşulduğu toplantıya Kocaeli Üniversitesi AHAP Koordinatörlüğü ile Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantının ev sahipliğini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, afetlere hazırlık sürecinde kamu kurumlarının sorumluluğuna dikkat çekti. Yıldırım yaptığı konuşmada, "Afete hazırlık süreci toplumun tüm kesimleriyle birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu. Bu toplantı, afetlere karşı hep birlikte hareket etme kültürünü güçlendirmek ve dayanıklı bir toplum yapısını ortak akılla inşa etmek adına yapılıyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda konuşan Kocaeli İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan, "Toplum temelli afet yönetimi anlayışının risklerin azaltılması ve müdahale kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Kurumlarımız arasında kurulan bu iş birliği, sahadaki uygulamaların etkinliğini de artıracak" ifadesini kullandı.

Toplantıda Kocaeli'nin afetlere karşı daha hazırlıklı bir kent olabilmesi için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi. Bu kapsamda toplumun her kesimini kapsayan çalışmaların artırılması, afet bilincinin geniş kitlelere ulaştırılması, gönüllülük esasına dayalı katılımın teşvik edilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün geliştirilmesi hedef olarak belirlendi. Ayrıca Kocaeli Dirençli Şehir Eylem Planı kapsamında "Dirençli Toplum Bilim Kurulu" oluşturuldu.

Dirençli Toplum Bilim Kurulu'nda Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Doç. Dr. Örgen Uğurlu Ortaç, Doç. Dr. Yıldız Öztan Ulusoy, Doç. Dr. Osman Nejat Akfırat, Doç. Dr. Serpil Gerdan ve Dr. Öğretim Üyesi İsmet Cem Kaba yer aldı. Dirençli toplum bilim kurulu üyelerinin Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek toplum tabanlı afet yönetim çalışmalarına akademik destek sağlayacağı belirtildi. - KOCAELİ